Mozgová príhoda ju zasiahla pred osemnástymi narodeninami. Maťka potrebuje pomoc, na každom dni záleží
Mozgová príhoda obrátila ich život naruby.
Ešte pred pár mesiacmi riešila škola, brigády a bežné starosti mladého dievčaťa. Dnes jej rodina namiesto plánov do budúcnosti rieši rehabilitácie, opateru a nádej, že sa ich dcéra raz opäť postaví na nohy. Sedemnásťročnej Maťke totiž zo dňa na deň vstúpila do života mozgová príhoda, ktorá všetko zmenila.
Náhla rana
Maťka bola ešte donedávna obyčajnou tínedžerkou. Chodila do tretieho ročníka hotelovej akadémie, popri škole pracovala ako baristka a podľa rodičov všade prinášala dobrú náladu. „Maťka bola vždy plná života, úsmevu a energie,“ opísala jej mama Iwona pre portál Donio.
Všetko sa však zmenilo 7. februára 2026. „Naša dcéra utrpela cievnu mozgovú príhodu a jej stav je veľmi vážny,“ uviedla mama. Mladé dievča odvtedy absolvovalo tri náročné operácie hlavy a pred sebou má dlhú cestu zotavovania.
Boj s časom
Rodina dnes robí maximum pre to, aby sa Maťka mohla raz vrátiť späť do života, ktorý mala rada. Po prepustení z nemocnice však bude odkázaná na nepretržitú starostlivosť, intenzívne rehabilitácie aj odbornú pomoc. Rodičia veria, že veľkú úlohu môže zohrať domáce prostredie a blízkosť najbližších.
Ako však priznávajú, situácia bude veľmi náročná aj po finančnej stránke. Jeden z rodičov bude musieť odísť z práce, aby sa mohol o dcéru starať naplno. Uvedomujú si, že každý jeden deň bez rehabilitácie môže znamenať stratu šance na akékoľvek zlepšenie jej stavu.