Miroslav Válek v luxusnom vydaní. Miluj ma ako naozaj je poctou slovenskej poézii
Miroslav Válek v luxusnom vydaní. Miluj ma ako naozaj je poctou slovenskej poézii

— Foto: Ikar

Niektoré knihy sa nečítajú len očami, ale aj emóciami, dušou a srdcom.

Miluj ma ako naozaj nie je obyčajná zbierka básní kultového Miroslava Válka, ale umelecký objekt, ktorý prepája literatúru, výtvarné umenie uznávanej výtvarníčky a precízny knižný dizajn do jedinečného zážitku.

Táto výpravná publikácia nie je len zbierkou básní. Je poctou slovenskej literatúre, výtvarnému umeniu aj knižnému remeslu. Projekt vznikol v spolupráci s maliarkou a ilustrátorkou Katarínou Vavrovou, ktorá Válkovým veršom vdýchla vizuálnu podobu plnú melanchólie, ženskosti, snov a emócií.

Verše kultového básnika

Miroslav Válek patrí medzi najvýraznejšie osobnosti modernej slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia. Jeho tvorba je dodnes výnimočná schopnosťou hovoriť o láske, samote, človeku aj spoločnosti jednoducho, no zároveň mimoriadne silno.

Mnohí si jeho meno spájajú so zbierkami ako Dotyky, Príťažlivosť či Nepokoj. Válek dokázal prepájať intímne témy s atmosférou doby, v ktorej žil. V jeho veršoch sa mieša irónia, citlivosť, nepokoj aj zvláštna krehkosť.

A práve motív lásky stojí v centre publikácie Miluj ma ako naozaj. Už samotný názov pôsobí ako tichá prosba, vyznanie aj otázka zároveň. Válkove básne o citoch, túžbe či sklamaní majú pritom zvláštnu schopnosť osloviť aj dnešného čitateľa. Nepôsobia zastarano ani vzdialene. Naopak – mnohé verše sú až bolestivo aktuálne.

Vypočujte si podcast z uvedenia knihy:

Luxusná knižnica ako umelecký objekt

Edícia Luxusná knižnica je známa tým, že nevydáva knihy iba ako text, ale ako zberateľské a výtvarné artefakty. Pri publikácii Miluj ma ako naozaj zašla ešte ďalej. Samotné spracovanie knihy pôsobí mimoriadne elegantne. Semišová obálka, slepotlač, razba bielou fóliou, farebná oriezka strán či ozdobné puzdro vytvárajú dojem luxusu a precíznosti.

Každý detail je premyslený tak, aby čitateľ nemal pocit, že drží obyčajnú knihu, ale výnimočný umelecký predmet. Publikácia má 196 strán a veľký formát 21 × 29 cm, vďaka čomu naplno vyniknú ilustrácie aj grafické spracovanie. Súčasťou balenia je dokonca certifikát originality a biele rukavice.

Nádherné ilustrácie a grafická úprava

Obrovský podiel na atmosfére knihy má Katarína Vavrová, ktorej výtvarný štýl je okamžite rozpoznateľný. Jej obrazy pôsobia snovo, poeticky a miestami až magicky. Vo svojich ilustráciách pracuje s ženskými postavami, symbolikou, jemnou melanchóliou aj detailom. Válkovu poéziu neinterpretuje doslovne, ale skôr pocitovo. Výsledkom je vizuálny svet, ktorý s básňami dokonale súznie.

Zalistujte si v tejto exkluzívnej knihe:

V dobe digitálnych obrazoviek a rýchlej spotreby obsahu pôsobí Miluj ma ako naozaj ako pripomienka toho, že kniha môže byť stále umeleckým zážitkom. Že poézia má silu zastaviť človeka. A že krásne spracovaná publikácia dokáže vyvolať rovnaké emócie ako samotné verše.

Exkluzívnu knihu Miluj ma ako naozaj si môžete objednať iba na
www.LuxusnaKniznica.sk

Milan Buno, literárny publicista

