Kopačky zavesil na klinec a prišli problémy. Martina Škrtela z najťažšieho obdobia dostal až jeden človek
Známy športovec otvorene prehovoril o svojom duševnom zdraví.
Ani úspech, sláva a peniaze nemusia človeku zaručiť, aby bol spokojný a šťastný. Svoje o tom vie Martin Škrtel, ktorý po skončení svojej futbalovej kariéry bojoval s psychickými problémami. O tom, ako si nevedel nájsť svoj nový smer a čo mu napokon pomohlo, otvorene prehovoril v relácii Televízie JOJ A SME TU, v ktorej známych ľudí spovedajú moderátori s poruchami autistického spektra.
Zrazu bol sám
Rodák z Handlovej má za sebou úspešnú futbalovú kariéru, ktorú mu závidí väčšina slovenských futbalistov a fanúšikovia sú mu vďační za mnoho pekných spomienok. Bývalý futbalový obranca a dlhoročný kapitán slovenskej reprezentácie sa počas svojej kariéry stal jedným z najuznávanejších stredných obrancov svojej generácie a štyrikrát vyhral anketu Futbalista roka.
Ako však nedávno priznal, po skončení kariéry v roku 2022 mal veľký problém. „Keď som skončil s futbalom, nevedel som sa zaradiť do bežného života. Zrazu som bol sám a mal som problém sa s tým vyrovnať,“ priznal bývalý športovec, ktorému napokon pomohla až psychologička.
Nestihol to
Aj preto si myslí, že o duševnom zdraví by mali hovoriť nielen bežní ľudia, ale aj muži či športovci. „Je dôležité o tom hovoriť a nehanbiť sa svoje problémy riešiť,“ dodal bývalý reprezentant, ktorý prehovoril aj o rodine a priznal, že dodnes ho mrzí, že nestihol pôrod svojho syna Mattea.