Osem rokov mučenia ukončil zvuk vysávača. Unesená Natascha sa v malej komôrke menila na iného človeka
Sloboda sa skrýva vnútri. Je obmedzená len predstavivosťou človeka, vraví hrdinka.
Vysávala mu auto, keď v tom zrazu zazvonil telefón. Vzdialil sa a pootvorená brána jej zrazu pripadala akási obrovská. Nemôže predsa utiecť. Po toľkých rokoch? Ale kedy, keď nie teraz? Natascha Kampuschová v sebe zozbierala všetku silu, ktorá jej zostala, rozbehla sa von z dvora domu, v ktorom prežila osem rokov pekla a onedlho už bola voľná. Ocitla sa však za mrežami úplne iného väzenia.
Začiatok nočnej mory
Je to už 28 rokov, odkedy Wolfgang Přiklopil uniesol vtedy len desaťročnú Nataschu Kampuschovú a navždy jej tým zmenil život. V marci 1998 sa Rakúšanka po dlhom presviedčaní rodičov vybrala prvý raz sama do školy. „Chcela som dokázať nielen rodičom, ale aj sebe, že už nie som malé dieťa,“ uviedla neskôr pre ABC News & Headlines.
Zo spomienok na ten deň je jej dodnes úzko. Kráčala predmestím, pri ceste si všimla zaparkovanú dodávku a hoci mala z muža, ktorý pred ňou postával, zlý pocit, rozhodla sa pokračovať v ceste. Keď prechádzala okolo neho, rýchlo ju schytil, vtiahol dovnútra, zabuchol dvere auta, naštartoval a odišiel.
„Stalo sa to jedným švihom, akoby to bola nejaká choreografia, ktorú sme spolu nacvičili. Choreografia hrôzy,“ pamätá si. Nikto nič nevidel. Nikto v okolí nebol. Únosca zabalil Nataschu do deky, priviezol ju k sebe domov a skryl v malej, tmavej a vlhkej pivnici, ktorá bola odhlučnená a pre bezbrannú školáčku aj úplne odrezaná od sveta. Bol to koniec jej detstva a začiatok tej najhoršej nočnej mory.
Muž dvoch tvárí
Wolfgang Přiklopil držal dievčatko prvých šesť mesiacov v jedinej miestnosti. Zapečatil ju niekoľkými betónovými dverami a vždy vraj trvalo minimálne hodinu, kým ich všetky otvoril a priniesol jej jedlo. Natascha spočiatku naliehala, aby ju pustil, no nakoniec to vzdala. Neprestala túžiť po normálnom živote, no cítila, že už nikdy nebude skutočne slobodná.