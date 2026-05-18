Superpotravinu zo záhrady Rimania považovali za všeliek. Roman Paulus z nej pripravuje ľahký šalát k mäsu
Nepoteší len organizmus, ale aj chuťové poháriky.
Už starovekí Rimania považovali kapustu za všeliek, ktorým sa dali liečiť mnohé choroby. V starom Grécku jej pripisovali božskú silu a moreplavci ju od 16. storočia používali ako účinný prostriedok proti skorbutu. Dodnes je mimoriadne bohatým zdrojom živín a preto by bola obrovská škoda nezaradiť ju do jedálnička. Dá sa to napríklad formou skvelého šalátu, po ktorom siahol aj známy šéfkuchár.
Prospeje zdraviu aj žalúdku
„Tento kapustový šalát je úplne úžasnou prílohou k mäsu alebo aj k lokšiam s bryndzou, ku ktorým som ho použil ja. Určite ho vyskúšajte, je skvelý, ľahký a stavím sa, že si na ňom určite pochutíte,“ napísal Roman Paulus k svojmu receptu.
Hoci príprava šalátov nie je žiadna veda, treba pamätať, že výsledná chuť závisí najmä od správnej kombinácie surovín. Čerstvá kapusta v tomto šaláte zohráva hlavnú úlohu a v spojení s ostatnými výraznými surovinami táto superpotravina neprospeje len zdraviu, ale aj chuťovým pohárikom.