Ako by znovu oslavovala dvadsaťpäťku. Jubilantka Lenka Šóošová prezradila, vďaka čomu sa stále cíti sviežo
Známa moderátorka oslávila nedávno okrúhle jubileum.
Nedá dopustiť na svoj ranný a večerný rituál a aj vďaka nim sa cíti sviežo. Lenka Šóošová 12. mája oslávila okrúhlu päťdesiatku, tento vek by jej však asi tipoval len málokto. Niekdajšia hviezda Telerána teraz pre Báječnú ženu prezradila, vďaka čomu sa udržiava v dobrej fyzickej aj mentálnej kondícii.
Kvitne do krásy
Lenka Šóošová bola v minulosti roky dlhoročnou tvárou TV Markíza, kde po boku kolegu Romana Juraška moderovala reláciu Teleráno. Po odchode z Markízy sa z médií úplne nevytratila a spolupracuje na podcaste s názvom Čo nás spája, ktorý vznikol v kooperácii s platformou Donio.
Objavuje sa tiež na spoločenských podujatiach a premiérach, kde sa nedalo si nevšimnúť, že napriek nedávnemu okrúhlemu jubileu 50 rokov kvitne do krásy.
Tri dôležité veci
Pri tejto príležitosti zverejnila na sociálnej sieti milú fotografiu, na ktorej je ako malé dievčatko aj ako už dospelá žena. „Jedna milá pani mi dokonca napísala, že je to ako oslavovať 25-ku... po 25 rokoch – a musím povedať, že to presne vystihuje, ako sa cítim...“ napísala Lenka, ktorá sa na svoj vek rozhodne necíti.