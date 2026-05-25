Toto je najhoršia spánková poloha pre naše srdce, varujú odborníci. Medzi ľuďmi býva najobľúbenejšia
Nie je dôležité len to, koľko spíme.
Mnohí ľudia veria, že počas spánku si telo oddýchne, načerpá energiu a pripraví sa na nový deň. To však nemusí byť vždy pravda. Lekári upozorňujú, že aj obyčajná poloha, v ktorej zaspávame, môže mať väčší vplyv na zdravie, než si väčšina z nás uvedomuje. Niektoré návyky počas noci totiž podľa odborníkov dokážu zaťažovať srdce, zhoršovať dýchanie alebo ovplyvniť kvalitu spánku.
Ako uvádza portál Parade, kardiológovia upozorňujú najmä na ľudí, ktorí trpia srdcovými ochoreniami, vysokým tlakom či spánkovým apnoe. Práve pri nich môže nesprávna poloha počas noci zhoršovať zdravotný stav alebo vyvolávať nepríjemné príznaky, ktoré si mnohí ani nespájajú so spánkom.
Nenápadný problém
Jednou z najčastejších polôh je spánok na ľavom boku. Hoci sa často odporúča pri tráviacich ťažkostiach alebo počas tehotenstva, pri niektorých diagnózach nemusí byť ideálny. „Srdce je v strede hrudníka, ale je umiestnené viac naľavo. Keď spíte na ľavom boku, vytvára to o niečo väčší tlak na srdcové komory,“ uvádza kardiológ Cheng-Han Chen.
Zdravý človek si podľa odborníkov väčšinou nič nevšimne. Iné to však môže byť pri ľuďoch so srdcovým zlyhávaním alebo ochoreniami srdca. Niektorí pacienti opisujú tlak na hrudi, nepríjemné búšenie srdca či pocit horšieho dýchania práve pri spaní na ľavej strane. „Vieme, že ľudia s kongestívnym srdcovým zlyhávaním sa často cítia lepšie, keď spia na pravom boku,“ dodal lekár.
Ešte väčšie riziko?
Odborníci však upozorňujú, že ešte väčším problémom môže byť spánok na chrbte.