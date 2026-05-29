Ako dokážete fungovať? pýtala sa ho lekárka. Raper Majself žil v bolestiach, kým sa dozvedel diagnózu
Vážne ochorenie mu výrazným spôsobom zasiahlo do života.
Dlhé roky žil v bolestiach, napriek tomu sa snažil žiť a fungovať. Michal Švehla, ktorého však fanúšikovia poznajú pod umeleckým menom Majself, sa dlho trápil a opakovane čelil silným nepríjemným príznakom aj vyčerpaniu.
Známy hudobník totiž už šesť rokov bojuje s Crohnovou chorobou, kým sa však dozvedel správnu diagnózu, musel prejsť dlhú cestu. Otvorene o tom prehovoril v podcaste Troshcast.
Zlá diagnostika
Michal Švehla alias Majself je milovníkom najmä rapovej hudby dobre známy, na slovenskej hudobnej scéne totiž pôsobí od roku 2006, pričom naplno sa hudobnej kariére venuje od roku 2010.
Nedávno bol hosťom v podcaste Troshcast, kde otvorene prehovoril o tom, ako ho roky trápili silné bolesti, napriek tomu sa mu však nedostalo potrebnej diagnostiky. „Povedal som, že dobre, že skočím ešte jedenkrát na to vyšetrenie a tam mi pán hovorí, že kde sú výsledky z magnetickej rezonácie? Ja hovorím, že nemám magnetickú. A on hovorí, ako to, že nemáte magnetickú? Ja hovorím, pán lekár, keď som si ju pýtal, tak mi povedal, že pri Crohnovej chorobe sa nerobí. A on mi povedal, že 'fúha',“ začal svoje rozprávanie Majself.