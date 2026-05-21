VIDEO: Ľudia čakajú fronty na pizzu, ktorá príde z balkóna. Experiment sa stretol s nečakaným úspechom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Ľudia čakajú fronty na pizzu, ktorá príde z balkóna. Experiment sa stretol s nečakaným úspechom

VIDEO: Ľudia čakajú fronty na pizzu, ktorá príde z balkóna. Experiment sa stretol s nečakaným úspechom

Mladík vyrába pizzu na balkóne už dva roky.

Keď ukázal zákulisie prípravy svojej povestnej pizze, zaujal celý svet. Muž z nórskeho Osla ju totiž nepečie v reštaurácii alebo stánku, ale v kuchyni vo svojom byte. Pece má umiestnené na balkóne a k zákazníkovi poputujú v košíku pripevnenom lanom.

Mladík začal s malým experimentálnym nápadom, no čoskoro sa chýry o jeho pizzi rozšírili ďaleko. Dnes vybaví aj 80 objednávok za dve hodiny. Pizzu však nepečie každý deň a už vôbec nie celý deň. Fanúšikovia si musia najprv počkať na správu, v ktorej ohlási, ktoré dni a v akom čase bude prijímať objednávky – a potom si môžu vyraziť po jedlo k nemu pod balkón.

Kreatívny nápad ide ruka v ruke s priaznivou cenou pre zákazníka. Do prípravy na balkóne aj v kuchyni musel zapojiť aj širší okruh priateľov, aby vysoký dopyt po jedlo mohol uspokojiť.

Roman Paulus a cuketová pizza.
Prečítajte si tiež: Super večera z pár ingrediencií. Pizza šéfkuchára Paulusa vyrieši problém s preplnenou chladničkou

Mohlo by vás zaujímať

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…