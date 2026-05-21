VIDEO: Ľudia čakajú fronty na pizzu, ktorá príde z balkóna. Experiment sa stretol s nečakaným úspechom
Mladík vyrába pizzu na balkóne už dva roky.
Keď ukázal zákulisie prípravy svojej povestnej pizze, zaujal celý svet. Muž z nórskeho Osla ju totiž nepečie v reštaurácii alebo stánku, ale v kuchyni vo svojom byte. Pece má umiestnené na balkóne a k zákazníkovi poputujú v košíku pripevnenom lanom.
Mladík začal s malým experimentálnym nápadom, no čoskoro sa chýry o jeho pizzi rozšírili ďaleko. Dnes vybaví aj 80 objednávok za dve hodiny. Pizzu však nepečie každý deň a už vôbec nie celý deň. Fanúšikovia si musia najprv počkať na správu, v ktorej ohlási, ktoré dni a v akom čase bude prijímať objednávky – a potom si môžu vyraziť po jedlo k nemu pod balkón.
Kreatívny nápad ide ruka v ruke s priaznivou cenou pre zákazníka. Do prípravy na balkóne aj v kuchyni musel zapojiť aj širší okruh priateľov, aby vysoký dopyt po jedlo mohol uspokojiť.