Po partnerovej smrti si želala len jediné. Lucia Mokráňová je šťastná s Martinom, s ktorým netrvá na svadbe
Po partnerovej smrti si želala len jediné. Lucia Mokráňová je šťastná s Martinom, s ktorým netrvá na svadbe
Lucia Mokráňová našla šťastie pri Martinovi. — Foto: Instagram @ luciamokranova, @ elemfit.sk

Fitness trénerka a influencerka a jej partner Martin tvoria pár už približne šesť rokov.

„Ty budeš žena, s ktorou budem mať deti,“ povedal jej a ona zacítila v srdci lásku a pokoj. Lucia Mokráňová zažila v živote niekoľko momentov, počas ktorých pochybovala o tom, že to s ňou dopadne dobre. Jej prvá veľká láska zahynula pri nečakanom nešťastí a ju to zdrvilo. Zatvorená a izolovaná odmietala pomoc blízkych a trvalo jej dlho, kým sa ako-tak pozbierala. Smrť dýchala na krk jej samej, keď mala vážnu autonehodu a nebolo jasné, čo s ňou bude. 

Známa fitnesska, influencerka a hviezda reality šou Farma napokon stretla milovaného Martina, ktorý bol v správnom čase na správnom mieste. Spolu sa radujú z dcérky Talinky a s pánom Božským im už chýba jediná vec - svadba. Na tej však už Lucia podľa vlastných slov netrvá a papier pre ňu nie je dôležitý.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Mokranova (@luciamokranova)

Prišla o lásku

Lucia Mokráňová pochádza zo slovenského mesta Topoľčany a do povedomia verejnosti sa spočiatku dostala ako jedna z účastníčok obľúbenej reality šou Farma. Po jej skončení sa potom stala aj úspešnou influencerkou, keďže na sociálnych sieťach má takmer 300-tisíc fanúšikov. Okrem toho sa tiež dlhodobo venuje športu a je aj fitness trénerkou.

Svoje každodenné radosti aj starosti zdieľa s tisíckami fanúšikov a pred pár rokmi sa rozhodla prehovoriť aj o tých najbolestnejších chvíľach vo svojom živote, keď vyrozprávala svoj osobný príbeh, ako v mladom veku nečakane prišla o priateľa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucia Mokranova (@luciamokranova)

Nevládala žiť

„Mala som prvého priateľa, ktorý mal nehodu a bohužiaľ to neprežil. Bolo také obdobie, keď som nevedela, čo so sebou, lebo som si myslela, že takéto veci sa dejú len vo filme a má to potom nejaký šťastný koniec. Vôbec som nevedela takúto ťažkú situáciu vstrebať, bola som na to príliš mladá a predtým som mala život gombičku, ako sa povie,“ povedala ešte v minulosti vo Fitcaste Janyho Landla.

Po smrti milovaného partnera sa športovkyňa uzavrela do seba, zavrela sa do izby a jediné, čo si želala, bolo, aby sa prebrala z tejto nočnej mory. „Jediné, čo som chcela, bolo spať a čakať na ráno, kedy sa zobudím a poviem si, že to bol len zlý sen,“ spomínala po rokoch. Aj keď jej chcelo pomôcť množstvo ľudí, ona ich pomoc odmietala. „Mala som pocit, že by bolo lepšie, keby som tu nebola. Nevidela som svetlo na konci tunela. Každý večer som si hovorila, že už nevládzem žiť,“ priznala v rozhovore pre Teleráno Lucia, ktorá mala neskôr sama vážnu autonehodu a nevedelo sa, či to prežije.

Muž jej života

