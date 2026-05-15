Máš chorobný vzťah s rodičmi, vyčítal jej bývalý muž. Zuzana Belohorcová nedá na mamu a otca dopustiť
Bývalá moderátorka sa netají tým, že má s rodičmi nadštandardný vzťah.
Rodina pre ňu znamená najviac a tak to bude i napriek tomu, že dnes má už o jedného člena menej. Zuzana Belohorcová sa nikdy netajila tým, že s oboma rodičmi má výnimočný a krásny vzťah, pre rodinu však žila aj v manželstve s Vlastom Hájekom. A hoci sa ich cesty po 18 rokoch vzťahu definitívne rozišli, niekdajšia moderátorka bude za svoju rodinu a deti bojovať aj naďalej. Prezradila to nedávno v rozhovore pre Pravdu s tým, že na rodinu a rodičov jednoducho nedá dopustiť.
Zaslúžiš si niečo iné
Zuzana Belohorcová mala vždy s rodičmi veľmi úprimný a nadštandardný vzťah. S mamou Vierkou a otcom Ľubomírom často trávi aj svoje voľné chvíle a bola im oporou aj v ťažkých chvíľach, keď sa potýkali so zdravotnými problémami. „A takto si tu my žijeme. Tie najcennejšie chvíle s mojimi láskami,“ napísala ešte pred časom k jednému z mnohých záberov s rodičmi.
Rodičia pri nej stáli aj pri nedávnom životnom rozhodnutí opustiť manžela, hoci z moderátorkinho rozvodu sú smutní a otca to veľmi vzalo. „Na druhej strane ma v tomto kroku podporujú so slovami: Zuzi, buď šťastná, možno ti taký kameň zo srdca spadol alebo taký balvan a ty si zaslúžiš úplne niečo iné a niekoho iného,“ prezradila v rozhovore pre portál Topky.sk Zuzana, pre ktorú je však rodina všetkým.