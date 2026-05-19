VIDEO: Iba si chcel zaplávať na obvyklom mieste. David sa ocitol na módnej prehliadke a vôbec mu to nedošlo
Austrálskym médiám sa podarilo muža identifikovať a ľudia mu fandia.
Prišiel si zaplávať a nezastavilo ho naozaj nič. Muž v Austrálii sa stal virálnym po tom, čo sa ocitol uprostred módnej šou počas tamojšieho týždňa módy. Zatiaľ čo dole schodmi na pláž schádzali modeli, aby tam predviedli oblečenie, muž si zliezol tiež, dal si rannú rozcvičku, zaplával si aj osušil telo – a to všetko popri predvádzajúcich modeloch.
Okamžite si ho zamilovali ľudia z celého sveta, pričom najviac sa im páči jeho ležérny prístup. Austrálskym médiám sa napokon podarilo odhaliť jeho identitu. Má ísť o istého Davida, ktorý na rovnaké miesto chodí plávať každé ráno už 30 rokov.
„Chcel by som sa ospravedlniť módnemu návrhárovi. Prišiel som navrch schodov a všimol som si, že tam stojí model. Pomyslel som si, že tam stojí, kým nezačne šou, aby sa zhromaždili ľudia. Tak som šiel dole a stal som sa vlastne hlavným modelom,“ vysvetlil David.