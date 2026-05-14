Nemohla začínať od nuly a ďaleko od domova. Hana Rapantová a jej Robbert dospeli k dôležitému rozhodnutiu
Naša známa moderátorka už roky žije v manželstve s cudzincom.
Nevedel dobre po slovensky, niečo však v našom jazyku ovládal – kurizovanie. Hana Rapantová lásku svojho života stretla na hudobnom festivale a spoločný život ich dodnes neomrzel. Niečo sa však predsa len zmenilo. Legendárna hlásateľka a Holanďan Robbert už nefungujú na diaľku. V rozhovore pre Život prezradila, prečo sa rozhodli, že výrazne prehodnotia, ako spolu fungujú a kto musel ustúpiť.
Vôbec nevedel, kto je
Osudovú lásku spoznala Hana Rapantová pred štyridsiatkou a takmer okamžite sa zamilovala. Holanďana Robberta stretla na trenčianskom letisku a slovensko pre neho nebolo cudzie – navštevoval ho už roky a ovládal niektoré naše frázy. „A tiež už v slovenčine vedel kurizovať babám, to mal výborne naučené,“ smiala sa. On v tom čase vôbec netušil, že Hana je známou tvárou a hlasom televízie a rádia.
„Vôbec to nevedel a bolo mu to úplne jedno. To ma fascinovalo a fascinuje dodnes. On nemal o mňa záujem preto, lebo som známa. Pri slovenských mužoch som si niekedy nebola celkom istá, prečo mi dvoria. Pravdupovediac, môjmu mužovi došlo, čo vlastne robím, až vtedy, keď počul môj hlas v rádiu, a keď ma potom videl v televízii,“ prezradila pre Život moderátorka, ktorú zase na Robbertovi očarilo, aký je komunikatívny, sympatický a šarmantný.
Začínala by od nuly
Obaja potom vo vzťahu fungovali na diaľku, ako však Hana nedávno priznala, všetko už je inak. Veľkú rolu pritom zohrala aj jej práca na Slovensku.