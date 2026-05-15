VIDEO: Zbadali chlapca na parapete a stuhla im krv v žilách. Dvaja mladíci z Plzne neváhali ani sekundu
Stačilo pár sekúnd a mohlo dôjsť k tragédii.
Keď zbadali malého chlapca stáť na úzkej parapetnej doske otvoreného okna, mnohým doslova stuhla krv v žilách. Stačil jediný nesprávny pohyb a popoludnie na sídlisku sa mohlo zmeniť na tragédiu. Dvaja mladí muži však nezostali len nečinne stáť a v sekunde urobili všetko pre to, aby dieťa ochránili.
Ako uvádza portál krimi-plzen.cz, dramatická situácia sa odohrala v Plzni, kde na miesto okamžite smerovali všetky záchranné zložky. Ešte pred ich príchodom však pohotovo zasiahli dvaja mladíci, ktorí vyliezli na striešku pod oknom a roztiahli deku. Ak by chlapček spadol, chceli ho zachytiť.
Rozhodovali sekundy
Na miesto postupne dorazili policajti, hasiči aj záchranári. Hliadke sa po chvíli podarilo dostať do bytu a skontaktovať sa s mamou malého chlapca. Dieťa následne vyšetrili záchranári, našťastie neutrpel žiadne zranenia.
„Chlapec bol úplne v poriadku a bol ponechaný v starostlivosti matky. Podľa našich informácií došlo k tomu, že mamička chlapčeka podľahla únave a asi na desať minút zaspala. Malý uličník si potom otvoril okno a zvedavo pozoroval dianie okolo," informoval portál s tým, že práve v tom momente si ho našťastie všimli okoloidúci.