Prechľastal si manželstvo aj kariéru. Oldřich Kaiser je zraniteľný romantik, ktorého zachránila Dáša
Legendárny český herec roky bojoval so závislosťou od alkoholu a viackrát sa aj liečil.
Dobre vie, aké to je v živote padnúť na hubu. Oldřich Kaiser, ktorého divácka verejnosť pozná ako jednu z najväčších českých hereckých hviezd, je známy nielen svojím umením, ale aj záľubou v alkohole. Závislosť mu v minulosti zničila manželstvo a viackrát pre ňu prišiel aj o prácu.
Keď však spoznal pesničkárku Dášu, zmenil sa. Svojich démonov dokázal poraziť a dnes je z neho omnoho lepší človek ako kedysi. V najnovšom rozhovore pre ČTK, ktorý cituje Blesk, priznal, že jeho divoký životný štýl je už minulosťou.
Vyhadzov aj strata lásky
Legendárny český herec už desaťročia ohromuje fanúšikov aj verejnosť svojím talentom nielen na divadelných doskách, ale aj pred kamerami. Bohužiaľ však ako aj iní umelci mal roky blízko k alkoholu a často v pití nepoznal mieru. Pre svoju závislosť viackrát prišiel aj o prácu, svoj prvý vyhadzov dostal podľa informácií portálu Vlasta.cz už v 80. rokoch v pražskom Divadle na Vinohradoch. Neskôr ho potom vyhodili aj zo Štúdia Ypsilon a z Národného divadla odišiel nakoniec sám.
Pre alkohol sa mu rozpadlo aj manželstvo s jeho veľkou láskou Naďou Konvalinkovou, ktorá mu však jeho alkoholové výstrelky dlho tolerovala, pretože ho nesmierne milovala. „On je romantik, sám o sebe detská duša, krehká a strašne zraniteľná. Myslím si, že väčšina vecí, ktoré robí, je jeho obrana. Nikdy som nepoznala nikoho tak vnútorne čistého a naozajstného. Navyše je s ním veľká sranda a humor nás vždy spájal,“ povedala o ňom Konvalinková ešte v minulosti.