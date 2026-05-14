Po slovách o tučných mozgoch zmizla z internetu. Adriana Kneissl Poláková po kritike opäť prehovorila
Mrzí ma, že niektoré moje vyjadrenia vyzneli necitlivo, zraňujúco alebo hodnotiaco, hovorí.
Ešte pred pár dňami ju ľudia kritizovali za slová, ktoré v mnohých vyvolali hnev aj sklamanie. Teraz Adriana Kneissl Poláková mení tón. Po vlne reakcií na kontroverzný rozhovor v podcaste Trochu inak s Adelou sa bývalá moderátorka prihovorila verejnosti a otvorene priznala, že niektoré jej výroky boli nešťastné.
Ako uvádza portál Nový Čas, Adriana Kneissl po niekoľkých dňoch mimo sociálnych sietí zverejnila video, v ktorom reagovala na ostrú kritiku, ktorá sa po podcaste strhla. Práve v ňom zazneli výroky o „tučných mozgoch“ či obezite, ktoré rozpútali veľkú spoločenskú diskusiu a rozdelili Slovákov.
Prehovorila po dňoch ticha
Bývalá tvár markizáckeho Telerána sa po odvysielaní rozhovoru stiahla z Instagramu a na niekoľko dní zmizla z verejného priestoru. Jej slová medzitým komentovali odborníci, známe tváre aj ženy, ktoré celý život bojujú s nadváhou či poruchami príjmu potravy.
Adriana teraz tvrdí, že svojimi slovami v podcaste nechcela nikoho zraniť ani zosmiešniť. „Mrzí ma, že niektoré moje vyjadrenia vyzneli necitlivo, zraňujúco alebo hodnotiaco,“ povedala vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Zároveň priznala, že si uvedomuje citlivosť celej témy. „Nebolo mojím cieľom nikoho uraziť, zosmiešniť ani znevážiť,“ dodala.
Veľmi nešťastné pomenovania
Veľká časť kritiky smerovala aj k jej slovám o „50-ročnej tučnej tete“, ktoré v podcaste zazneli.