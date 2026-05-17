Vonia ako babičkina záhrada. Hrnčekovému koláču od Tamary Heribanovej kraľuje chutná mrvenička
Najlepšie chutí s kopčekom vanilkovej zmrzliny.
V jedle sa podľa nej ukrýva oveľa viac než len sacharidy, tuky a kalórie. Varenie je pre spisovateľku Tamaru Heribanovú skôr o spomienkach, spoločne strávenom čase a o rodine. Verí, že láska k jedlu ľudí spája, pričom tým najšpecifickejším spôsobom ju pri srdci vie zahriať práve to, keď je navarené s láskou.
Vonia jej detstvom
„Tradičné domáce jedlá, ktoré varila babka, tie som milovala. Tatino teraz vynikajúco varí slepačiu polievku, tak sa predbiehame v rodine, že kto robí najlepšiu slepačiu. Ja to mám tak, že čo mám doma, z toho varím. Vždy je to niečo nové a vždy je to niečo také, že experimentujem,“ prezradila magazínu Dobré jedlo známa Slovenka.
Svoje recepty si nenecháva len pre seba a rada sa o ne delí aj so širokou verejnosťou. Keď nedávno prekvapila tipom na lahodný sezónny koláč, pridala k nemu aj niekoľko osobných spomienok, ktoré sa jej s jeho vôňou spájajú.
„Rebarboru mala moja babička v záhrade a jej nezameniteľná vôňa mi dodnes vždy pripomenie detstvo. Tento koláčik s jemne kyslastou chuťou rebarbory, sladkosťou čučoriedok a chrumkavou mandľovou drobenkou určite vyskúšaj,“ napísala Tamara na Instagrame.