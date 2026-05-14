Aby prežil noc, musí byť napojený na prístroj. Pomôžme trojročnému Dominikovi rásť bez bolesti
Namiesto bezstarostného detstva prišli nemocnice a bolesť.
Kým iní sledujú svoje deti pri hrách a tešia sa z každého nového slova či neistého kroku, Majka a jej rodina riešia najmä dýchanie svojho trojročného syna, pobyty v nemocnici a náročné rehabilitácie. Malý Dominik už vo svojom veku totiž zažil viac bolesti, ako by si ktorýkoľvek rodič dokázal predstaviť.
Ťažké mesiace
Dominik sa narodil s vážnym zdravotným problémom. Absolvoval operáciu rázštepu mäkkého podnebia, ktorý sa nachádzal na pažeráku, hrtane a horných dýchacích cestách. Po zákroku však prišli ďalšie komplikácie. „Dominik mal v januári tri roky a prežil toho už tak neskutočne veľa. Čo je smutné, že aj neskutočne veľa bolesti, pobytov v nemocnici a špeciálnych a veľmi nepríjemných vyšetrení,“ hovoria jeho rodičia pre portál Donio.
Po operácii ochorel na bronchitídu a objavili sa vážne problémy s dýchaním. Niekoľko dní strávil na ARO, kde bol zaintubovaný a napojený na podporu kyslíka. Neskôr ho previezli na ďalšie oddelenia, kde sa musel znovu učiť aj tie najzákladnejšie veci.
Všetko sa učili nanovo
Najťažšie chvíle boli pre rodinu tie, keď videli, ako sa ich syn po komplikáciách zmenil. „Najviac som sa bála toho, že mi moje dieťa zoslabne a vráti sa mi naspäť, čo sa aj stalo – už to nebol Dominik, ktorý sa smial, tešil či posadil sa. Všetko sme sa museli učiť nanovo,“ priznala mama Majka.
Dominik dnes počas spánku potrebuje prístroj CPAP, ktorý mu pomáha s dýchaním a okysličovaním organizmu. Trpí totiž spánkovým apnoe a v noci má výpadky dýchania. Okrem toho musí pravidelne rehabilitovať a intenzívne cvičiť, aby sa mohol ďalej posúvať dopredu.