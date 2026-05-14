Aby prežil noc, musí byť napojený na prístroj. Pomôžme trojročnému Dominikovi rásť bez bolesti - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Aby prežil noc, musí byť napojený na prístroj. Pomôžme trojročnému Dominikovi rásť bez bolesti
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Diana Hágerová prehovorila o rozchode s Romanom Juraškom.

Diana Hágerová po krachu 13-ročného vzťahu s Romanom Juraškom: V najťažších momentoch jej pomohli dve veci

Slováci v prieskume prezradili detaily o psích miláčikoch.

Doma by ho chcel mať každý desiaty Slovák. Prieskum ukázal, ktoré psie plemeno máme najradšej

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Tomáš Klus našiel šťastie pri Tamare.

Všetky partnerky podvádzal a traumy zapíjal alkoholom. Teraz prehovoril o tej, ktorá mu všetko odpustila

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Tanečníčka Mirka Kosorínová so Števom Skrúcaným / V súčasnosti

Dostala dupkáčika a po 20 rokoch starne prirodzene. Tanečníčka Mirka Kosorínová nikdy nezišla z cesty

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Diana Hágerová prehovorila o rozchode s Romanom Juraškom.

Diana Hágerová po krachu 13-ročného vzťahu s Romanom Juraškom: V najťažších momentoch jej pomohli dve veci

Slováci v prieskume prezradili detaily o psích miláčikoch.

Doma by ho chcel mať každý desiaty Slovák. Prieskum ukázal, ktoré psie plemeno máme najradšej

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Aby prežil noc, musí byť napojený na prístroj. Pomôžme trojročnému Dominikovi rásť bez bolesti

— Foto: Donio.sk / Pomôžme 3-ročnému Dominikovi rásť bez bolesti

Namiesto bezstarostného detstva prišli nemocnice a bolesť.

Kým iní sledujú svoje deti pri hrách a tešia sa z každého nového slova či neistého kroku, Majka a jej rodina riešia najmä dýchanie svojho trojročného syna, pobyty v nemocnici a náročné rehabilitácie. Malý Dominik už vo svojom veku totiž zažil viac bolesti, ako by si ktorýkoľvek rodič dokázal predstaviť.

Ťažké mesiace

Dominik sa narodil s vážnym zdravotným problémom. Absolvoval operáciu rázštepu mäkkého podnebia, ktorý sa nachádzal na pažeráku, hrtane a horných dýchacích cestách. Po zákroku však prišli ďalšie komplikácie. „Dominik mal v januári tri roky a prežil toho už tak neskutočne veľa. Čo je smutné, že aj neskutočne veľa bolesti, pobytov v nemocnici a špeciálnych a veľmi nepríjemných vyšetrení,“ hovoria jeho rodičia pre portál Donio.

Foto: Donio.sk

Po operácii ochorel na bronchitídu a objavili sa vážne problémy s dýchaním. Niekoľko dní strávil na ARO, kde bol zaintubovaný a napojený na podporu kyslíka. Neskôr ho previezli na ďalšie oddelenia, kde sa musel znovu učiť aj tie najzákladnejšie veci.

Všetko sa učili nanovo

Najťažšie chvíle boli pre rodinu tie, keď videli, ako sa ich syn po komplikáciách zmenil. „Najviac som sa bála toho, že mi moje dieťa zoslabne a vráti sa mi naspäť, čo sa aj stalo – už to nebol Dominik, ktorý sa smial, tešil či posadil sa. Všetko sme sa museli učiť nanovo,“ priznala mama Majka.

Dominik dnes počas spánku potrebuje prístroj CPAP, ktorý mu pomáha s dýchaním a okysličovaním organizmu. Trpí totiž spánkovým apnoe a v noci má výpadky dýchania. Okrem toho musí pravidelne rehabilitovať a intenzívne cvičiť, aby sa mohol ďalej posúvať dopredu.

Bez pomoci to nepôjde

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Ako dosiahnuť, aby mali doma vypestované paradajky lepšiu chuť? Nezvyčajné triky skúsených záhradkárov!

Pestovateľ mi ukázal mi ukázal jednoduchý spôsob, ako zistiť, či boli jahody striekané: VŠÍMAJTE si tento detail!

Prečo som tento trik nepoznala skôr? Dajte si telo toto a KLIEŠTE od vás utečú!

TERAZ je čas prepnúť okná do „letného režimu“: Stačí otočiť skrytú skrutku v ráme!

Plný hrniec

Chutí ako zmrzlina: Neodolateľný krém do pečených aj nepečených dezertov!

5-minútové pagáče, ktoré nekysnú a ostanú dlho mäkučké!

Viete, čo treba pridať do MAĎARSKÉHO gulášu, aby bol dokonalý? Tajomstvo starých kuchárov!

Výborný FIT šalátik ku grilovanému mäsku: Bez majonézy a perfektný pre každého, kto chce schudnúť!

Zdravé tipy

Prečo som tento trik nepoznala skôr? Dajte si telo toto a KLIEŠTE od vás utečú!

1 POHÁR tohoto nápoja postaví na nohy aj mŕtveho, hovoril môj dedo: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, kto je chorľavý a bez energie!

TRIK, ako sa NATRVALO zbaviť nežiadúcich chĺpkov na tvári: Funguje to!

Natrhajte si na jar pár týchto LISTOV a takto pripravte: Sú úplne zadarmo, ale HODNOTA sa nedá vyčísliť!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…