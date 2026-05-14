Keby sa volala inak, s Gregorovou by si to vybavila ručne. Jiřina Bohdalová chvíľu ľutovala, že je slávna
Jiřina Bohdalová a Radek Brzobohatý
Jiřina Bohdalová a Radek Brzobohatý — Foto: Wikimedia Commons @David Sedlecký, CSFD @Promo fotografie filmu Vrásky z lásky

Herecký pár spolu prežil približne 18 rokov.

„Keby som vtedy už nebola Bohdalovou, to ja by som si poradila,“ naznačila Jiřina Bohdalová po rokoch, čo by urobila inak po tom, čo sa jej rozpadol vzťah s Radkom Brzobohatým. Toho pred 45 rokmi očarila kolegyňa Hana Gregorová, ktorá s ním napokon bola až do konca jeho života. Jiřina Bohdalová teraz v novom dokumente A jede se furt dál pri príležitosti svojich 95. narodenín poodhalila jednu z najcitlivejších kapitol svojho života.

Boli každý iný

V živote legendy českej kinematografie zohrali významnú úlohu najmä dvaja muži, za ktorých bola vydatá. Tým prvým bol Břetislav Staš, ktorého stretla ako sedemnásťročná v Ostrave, keď sa jej umelecká kariéra len začínala. Zobrali sa v roku 1954, pričom Jiřina v tom čase už pod srdcom nosila dcéru Simonu.

Vzťah však vydržal len krátko a po štyroch rokoch prišiel rozvod. „Boli sme každý iný. Páčil sa mi a vždy som chcela o niečo múdrejšieho partnera, než som bola ja, aby som k nemu mohla vzhliadať. Nejako sme sa však nestretli v tom, že ja som bola príliš otvorená a spontánna. Napríklad išiel so mnou nakúpiť, ja som hneď pred obchodom rozbaľovala veci, chcela som ich vidieť a prežívať ešte tú druhú radosť a to on neznášal. Takéto drobnosti. Nebolo to kvôli nevere, ja som veľmi verné dievča,“ zaspomínala si Jiřina na to, prečo sa ich vzťah rozpadol.

Jediný stál za to

Druhým mužom, ktorý sa do života českej hereckej ikony poriadne zapísal, bol Radek Brzobohatý. Dvojica sa stretla pri natáčaní filmu Hvězda zvaná Pelyněk, do ktorého ich obsadil režisér Martin Frič.

„Narazila som na Ruda Deyla (český herec, pozn. redakcie) a on hovorí – a s kým tam budeš chodiť? Zasmiala som sa, pretože sa mi to páčilo. A potom som prišla do ateliéru a prakticky jediný, kto tam stál za to, bol Brzobohatý. Šla som za ním a hovorím mu – ahoj, tak som sa ťa chcela spýtať, my v tom Rumburku budeme prespávať, s kým tam budeš chodiť? A tak sa to začalo...“ rozpamätávala sa Jiřina Bohdalová na prvé stretnutie so svojím budúcim manželom.

Nebol to len úlet

