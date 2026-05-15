Máte hlboko do vrecka? Šesť najlacnejších dovolenkových destinácií v Európe, ktoré si môže dovoliť každý
Noc na týchto miestach začína už na sume od 41 eur.
Pokiaľ radi cestujete a aj toto leto by ste sa chceli niekam vybrať, ale nie za cenu toho, že váš bankový účet zaplače - mali by ste spozornieť. Portál Daily Mail totiž prichádza s rebríčkom najlacnejších plážových európskych destinácií, kde vás vyjde pobyt doslova za babku - noc v tamojších hoteloch totiž začína už na sume od 41 eur.
6. Pláž Faliraki, Rodos, Grécko
Jednou z najdostupnejších európskych plážových dovoleniek je pláž Faliraki na gréckom ostrove Rodos s priemernými cenami hotelov 41 eur za noc. Okrem toho, že je táto pláž cenovo výhodnou lokalitou, celé leto tam nezaprší, vďaka čomu je ideálnou destináciou pre tých, ktorí hľadajú výlučne slnko - keďže priemerné teploty dosahujú 25,7 °C. Pláž Faliraki, ktorá sa nachádza na severovýchodnom pobreží Grécka, je navyše pre návštevníkov dobre upravená a ľahko dostupná.
5. Pláž Kašjuni, Split, Chorvátsko
Nasledujú hneď dve chorvátske plážové destinácie: prvou je pláž Kašjuni, kde ceny hotelov začínajú len na 64 eurách za noc. Táto kamienková pláž je často oslavovaná pre svoju čistú a pokojnú vodu, úchvatné výhľady a možnosti šnorchlovania. Jedna z recenzií na najväčšej cestovateľskej platforme Tripadvisore napríklad znie: „Úžasne čistá voda, pokojná ako jazero... Pre tých, ktorí plávajú, je to raj! Kopce na jednej strane a lode zakotvené v diaľke vytvárajú krásnu kulisu.“
Druhou chorvátskou plážovou destináciou je pláž Bačvice, kde hotely stoja tiež 64 eur za noc. Obe destinácie dosahujú takmer 13 hodín priemerného letného slnečného svitu, čo je perfektné na dlhé, slnkom zaliate dni na pláži. Je to tiež centrum večierkov, takže je skvelé, ak sa chcete na dovolenke uvoľniť.
4. Praia de Faro, Algarve, Portugalsko
Na ďalšom spoločnom mieste sa umiestnili dve portugalské plážové destinácie, jednou z nich je Praia de Faro. S priemernou cenou ubytovania v hoteli okolo 67 eur za noc sa toto miesto radí medzi najlepšie plážové dovolenky v Európe vďaka krátkemu času transferu a obmedzeným zrážkam. Trojmíľová pláž sa nachádza veľmi blízko letiska Faro a je obľúbenou destináciou miestnych obyvateľov.
Praia da Rocha je druhou portugalskou plážovou destináciou, kde priemerná cena ubytovania v hoteloch je rovnako 67 eur. Najznámejšia je svojimi dramatickými útesmi a ako najširšia pláž v Algarve.