Neurológovia varujú pred raňajkami, ktoré milujú milióny ľudí. Nášmu mozgu vraj vôbec neprospievajú
Tieto raňajky by ste podľa neurológov mali rýchlo vymeniť. Mozog podľa nich potrebuje na štart niečo celkom iné.
Mnohí ľudia ráno fungujú na autopilote. V zhone pred prácou či školou siahnu po niečom rýchlom, sladkom a známom. Chvíľu majú pocit, že ich to postaví na nohy, no už o pár hodín prichádza únava, nervozita alebo problém sústrediť sa na obyčajné veci.
Neurológovia pritom upozorňujú, že práve prvé jedlo dňa môže výrazne ovplyvniť fungovanie mozgu aj našu mentálnu energiu. Ako uvádza portál Parade, odborníci odporúčajú vyhnúť sa raňajkám plným cukru a namiesto nich staviť na kombináciu živín, ktoré telu dodajú stabilnú energiu počas celého dopoludnia.
Ranný kolotoč
Sladké pečivo, cereálie či ochutené nápoje síce dokážu telo na chvíľu „nakopnúť“, podľa odborníkov však často spôsobujú prudké výkyvy cukru v krvi. Po krátkom príleve energie preto prichádza opačný efekt – hlad, vyčerpanie alebo slabšia koncentrácia.
Neurológ Suraj Muley upozornil, že mozog nepotrebuje ráno šok v podobe rýchleho cukru, ale stabilný zdroj energie. Kriticky sa pozerá aj na ovocné džúsy, ktoré mnohí považujú za zdravú voľbu. „Ovocná šťava síce môže obsahovať vitamíny, ale často má veľa rýchlo vstrebateľného cukru a chýba jej vláknina z celého ovocia,“ vysvetlil.
Podľa odborníkov sú pre mozog dôležité najmä bielkoviny, vláknina a omega-3 mastné kyseliny. Práve tie pomáhajú udržať stabilnú hladinu energie a podporujú aj správne fungovanie črevného mikrobiómu, ktorý súvisí s náladou či kognitívnymi funkciami. „DHA (omega-3 mastná kyselina) tvorí významnú stavebnú súčasť membrán nervových buniek a podporuje synaptické funkcie, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu pamäti,“ doplnil neurológ John Stewart Hao Dy.