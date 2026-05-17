Ján Ďurovčík o vekovom rozdiele vo vzťahu: Bál som sa, preto trvalo tak dlho, kým sme sa rozhodli
Známy choreograf a režisér bude onedlho dvojnásobným otcom.
„Bál som sa...“ priznal v rozhovore pre Magazín Eva Ján Ďurovčník, keď spomínal na začiatky vzťahu s manželkou Barborou. Stretol ju po ťažkom rozchode so speváčkou Nelou Pociskovou a bolo tam vidieť isté paralely. Aj Barbora totiž bola výrazne mladšia od známeho choreografa.
Práve vekový rozdiel medzi známym režisérom a novou partnerkou mu spočiatku nedal spávať a rozhodnutiu dať láske šancu predchádzalo dlhé zvažovanie. Napokon sa však obaja rozhodli, že do toho pôjdu aj napriek možným nepríjemnostiam či problémom. A dnes sa ukazuje, že to bolo správne rozhodnutie. Dôkazom toho je aj druhé bábätko na ceste.
Známy choreograf a režisér tvoril v minulosti pár s Nelou Pociskovou, no ich cesty sa po niekoľkých rokoch vzťahu rozišli. Následne stretol Barboru, ktorá snívala o tom, že si raz zahrá v jednom z jeho muzikálov. „Ešte počas školy som začala účinkovať v divadle a stále som sa chcela k tomu Ďurovčíkovi dostať,“ smiala sa pri spomienkach herečka, ktorej sen sa nakoniec splnil, keď si ju vybrali do muzikálu na Skle maľované, ktorý režíroval práve Ján Ďurovčík.
Za to, že sa dali dokopy, však mohla obyčajná sms správa, ktorú v jeden osudný večer režisér Barbore poslal. „Ahoj, ako?“ napísal, na čo mu herečka odpovedala, že si asi pomýlil číslo. „Nebudem ďalej prezrádzať, ale z otázky ‚ako?‘ to išlo nakoniec ďalej,“ prezradila Barbora, ktorej začiatky vzťahu s choreografom neboli jednoduché.