Keď jej synovia zmizli z Auparku, nespala a nejedla. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky
Keď jej synovia zmizli z Auparku, nespala a nejedla. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi. — Foto: Instagram @verawister

Strašne sa zľaknem, keď sa jeden syn náhodou zabudne pri rožkoch v obchode a ja ho zrazu nevidím pri vozíku, priznáva aj po rokoch moderátorka.

Z večera do rána zmizli bez stopy a ona netušila, kde a s kým sú a či vôbec žijú. Vera Wisterová zažila v živote traumu, akú by nemal prežiť žiadny rodič – únos jej dvoch synov. „Neviem, či som niečo v tých prvých dňoch vôbec zjedla, nespala som, ani neviem, ako som prežívala,“ povedala pre Svet Evity Vera, ktorej sa exmanžel roky vyhrážal, že jej vezme deti a nakoniec to aj spravil.

Známa moderátorka však bola rozhodnutá, že bude o synov bojovať do posledného dychu. Nasledovali nekonečné súdne pojednávania, no podarilo sa a chlapci sa po deviatich mesiacoch vrátili domov k mame. Svoj pokoj, zdá sa, však ešte nejaký čas nenájde. Koncom minulého roka sa totiž prípad znovu vrátil pred súd. Našťastie, moderátorka na to nie je sama. Už niekoľko rokov má láskyplnú oporu v partnerovi Michalovi Svarinskom, bratovi známej herečky Kristíny. S ním jej v budúcnosti možno zazvonia aj svadobné zvony.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent z Izraela

Úspešná moderátorka tvorila kedysi pár s lídrom kapely IMT Smile Ivanom Táslerom a mnohí si mysleli, že skončia pred oltárom. Ich láska nakoniec nevydržala a obaja si dali definitívne zbohom. Po rozpade vzťahu so známym muzikantom sa Vera Wisterová vybrala na dovolenku do Izraela, kde chcela prísť na iné myšlienky. Práve v krajine na Strednom východe stretla muža, ktorý jej neskôr naservíroval tú najhoršiu nočnú moru v živote.

Hudobného producenta Jeremyho Hulsha si vzala v Izraeli v roku 2010, potom prišli deti a o štyri roky neskôr sa celá rodina presťahovala na Slovensko. Medzi oboma partnermi to však zjavne nefungovalo, keďže prešli len tri roky a moderátorka podala žiadosť o rozvod. S koncom vzťahu sa však udialo niečo, čo by moderátorka neočakávala ani v najhoršom sne.

Urobil, čo vyhlasoval

„Keď sme sa začali rozprávať o konci nášho vzťahu, vtedy mi tak kde-tu povedal – ale ty prídeš o deti. Potom to už hovoril úplne otvorene, že deti už nikdy neuvidím,“ priznala ešte v minulosti pre Madam Eva Vera Wisterová, ktorej manžel nakoniec urobil to, čo vyhlasoval. Jedného dňa sa jej synovia totiž nevrátili domov a ona netušila, kde sú, s kým a či sú vôbec ešte nažive.

Jej exmanžel ich odviedol z bratislavského nákupného centra Aupark a následne ich podľa informácií Nového Času odviezol do Maďarska a neskôr cez Londýn a Toronto sa s nimi presunul do amerického Chicaga. Ich mama vôbec netušila, kde sa jej deti nachádzajú a nemala o nich žiadnu informáciu.

Život v strachu

