Lekári jej ukázali ultrazvuk a ona sa rozplakala. Mamička Adriana porodila mimoriadne vzácne štvorčatá
Z obyčajnej kontroly sa stal životný zlom. Jedno dieťa už doma mali, ďalšie neplánovali. Adriana napriek antikoncepcii porodila vzácne štvorčatá.
„Celý týždeň sme boli v šoku. Stále som sa budila s pocitom, že sa mi to iba sníva,“ priznala mladá mama Adriana Luna po tom, čo sa jej život obrátil naruby. Ešte krátko predtým sa naplno sústredila na školu, chcela sa stať zdravotnou sestrou a ďalšie dieťa vôbec neplánovala – mala dokonca zavedené vnútromaternicové teliesko. To, čo nasledovalo po návšteve ultrazvuku, však lekári označili za mimoriadne vzácny prípad.
Ako uvádza portál Today, hoci 24-ročná Adriana z Texasu už vedela, že je tehotná, netušila, že ju v ordinácii čaká správa, ktorá prekvapila aj skúsených lekárov.
Nečakaný šok
Na začiatku ultrazvuku videli lekári dve bábätká. O chvíľu sa však objavilo tretie a napokon aj štvrté embryo. Adriana sa v tej chvíli rozplakala a jej snúbenec Anthony si najprv myslel, že ide o zlý vtip.
Nešlo pritom o obyčajné viacpočetné tehotenstvo. Všetky štyri dievčatká boli jednovaječné a vyvíjali sa v jednom gestačnom vaku. Podľa odborníkov ide o mimoriadne vzácny jav, ktorého pravdepodobnosť pri prirodzenom počatí bez asistovanej reprodukcie je približne jedna ku 15 miliónom.
„Bolo to neuveriteľné. Tvrdo som pracovala na tom, aby som sa dostala do programu pre zdravotné sestry, a zrazu prišla takáto správa,“ priznala Adriana, ktorá sa medzičasom stala päťnásobnou mamou.