Chutí ako koláč, ale je to čisté dobro pre telo. Raňajková kaša Katky Jakeš zasýti na celé dopoludnie
Najlepšie chutí ozdobená lesným ovocím.
Odmalička milovala rezne, ktoré jej doma pripravovali rodičia a hoci na ne dodnes nedá dopustiť, postupne si obľúbila aj zdravšie jedlá. Bývalá tanečníčka Katarína Jakeš totiž vyznáva zdravý životný štýl a stravovanie je jeho neodmysliteľnou súčasťou.
Rýchlo, chutne a zdravo
„Mám veľmi rada zdravé kombinácie, čiže zeleninové. Akákoľvek forma zeleniny, ale asi by som povedala, že by som išla do Ázie. Nejaké zeleninové karí mám veľmi rada. Najradšej sa stravujem doma, ak by som sa mala v reštaurácii stravovať každý deň, asi mi to začne veľmi rýchlo liezť na nervy,“ vysvetlila pre magazín Dobré jedlo.
Doma sa vraj snaží variť zdravo, chutne a najmä rýchlo, aby namiesto státia pri sporáku mohla tráviť čas so svojimi najbližšími. A keď sa cez víkend rozhodne spomaliť, Katka Jakeš si najradšej dopraje práve tieto chutné raňajky.
„Nedeľné ráno = spomaliť. Táto kaša chutí ako koláč, ale je to čisté dobro pre telo. Hotové za pár minút a zasýti na celé dopoludnie,“ napísala bývalá tanečníčka k svojmu videoreceptu na Instagrame.