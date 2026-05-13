Vymazali spoločné fotografie a ľudia začali špekulovať. U manželov Brzobohatých sa žiadna dráma nekonala
Známy hudobník a moderátorka tvorili pár asi tri roky.
Po tom, ako z ich sociálnych sietí zmizli spoločné zamilované fotografie, fanúšikovia aj verejnosť začali špekulovať o tom, či sa náhodou nerozišli. A podľa najnovších správ, ktoré Ondřej Brzobohatý a jeho manželka Daniela zverejnili na svojich profiloch, je to skutočne tak. Známy hudobník a moderátorka potvrdili, že po troch rokoch manželstva idú od seba. Správy o dráme však razantne odmietli.
Zmizli fotografie
Ondřej Brzobohatý, ktorý je synom Hany Gregorovej a Radka Brzobohatého, požiadal moderátorku Danielu Písařovicovú o ruku v máji 2023 počas dovolenky na Maldivách a už o pár mesiacov neskôr si povedali svoje áno počas romantického obradu v Taliansku. Ako píše CNN Prima News, svadba prominentného páru sa konala v utajení a išlo o súkromnú akciu len pre členov rodiny a najbližších priateľov.
Dvojica tvorila harmonický pár približne tri roky a nič nenasvedčovalo tomu, že by medzi nimi nemalo byť niečo v poriadku. Po tom, ako z ich profilov na sociálnych sieťach zmizli spoločné fotografie, sa však začalo špekulovať o ich prípadom rozchode, ktorý sa napokon ukázal ako pravdivý.
V pokoji a s úctou
Koniec vzťahu totiž už obaja manželia potvrdili.