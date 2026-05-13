Predajca langošov sa po 1500-eurovej pokute za hlúposť rozplakal: Mám 50 rokov a makám tu 14 hodín denne
Ilustračné fotografie. — Foto: Facebook Langoše Kvetoslavov, upravené pomocou AI / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Chcel len poctivo podnikať a uživiť desať ľudí.

Keď mu kontrolóri oznámili výšku pokuty, nezmohol sa vraj na slovo. Muž, ktorý roky trávi dni pri rozpálenom oleji a snaží sa udržať malý podnik nad vodou, priznal, že ho situácia zlomila. Príbeh predajcu langošov z Kvetoslavova medzitým obletel celé Slovensko a pri jeho stánku sa začali tvoriť rady ľudí, ktorí ho chcú podporiť aspoň obyčajným nákupom.

Slzy pri stánku

Anton Pašek predáva langoše už viac než štyri roky, informujú Tvnoviny.sk. S podnikaním začal počas pandémie, keď bolo možné fungovať iba cez výdajné okienko. Prevádzka si postupne našla svojich zákazníkov a dnes pri nej často býva rušno. Posledné dni však boli iné než všetky predtým.

Do malej prevádzky prišla kontrola z finančnej správy. Aj keď takých zažil už niekoľko, tentokrát to prebehlo inak. Podľa Antonových slov si kontrolóri objednali langoš, sadli si a následne sa preukázali. Aj keď spočiatku hovorili, že všetko je v poriadku, na pokladničnom doklade napokon chybu našli. Údajne pri slove langoš chýbala diakritika.

„Rozplakal som sa, čo som mal robiť. Mám 50 rokov a rozplakal som sa. Ľudia si myslia, že ja za dva dni zarobím 1500 eur a som milionár. Ale ja mám auto na leasing, opadnutú fasádu a makám tu 14 hodín denne, šesť dní v týždni,“ povedal zničene pre Tvnoviny.sk.

Majiteľ tvrdí, že problém odstránil ešte počas kontroly. „Registračnú pokladnicu si prenajímam od jednej firmy, ktorej platím za ňu i za servis. Oni zle postavili bloček. Za ten čas, ktorý podnikám, sme mali už veľa kontrol a všetko bolo v poriadku, nikomu to nevadilo,“ opísal pre Nový Čas.

Podľa jeho slov trvalo približne 20 minút, kým chybu opravili. Pokute sa však už nevyhol. „Dostali bloček, neokrádam štát, všetko je v poriadku, ale chýba im mäkčeň. A ešte mi povedali, že za to je 1 500 najmenej a 20-tisíc maximum, tak nech som zmierlivý. Živím desať ľudí, tak som súhlasil. Snažím sa mať všetko v poriadku,“ zdôraznil.

Obrovská vlna solidarity

