Tvár sa im náhle zmenila na nepoznanie. Tieto známe tváre musia fanúšikom dokazovať, že sú to skutočne oni
V poslednej dobe sa roztrhlo vrece s podozreniami o zákrokoch plastických chirurgov.
Čo sa to stalo s ich tvárami? pýtajú sa fanúšikovia pri pohľade na scelebrity na galavečeroch, ktoré odrazu vyzerajú akosi inak. Ide len o zmenu s pribúdajúcim vekom a zmenou váhy, alebo o zásah plastických chirurgov?
Jim Carrey
Mimika a výraz hrali v kariére Jima Carreyho nezastupiteľnú úlohu, keďže pri mnohých filmových rolách bol vďaka nim absolútne nenahraditeľný a ľahko zapamätateľný. Keď sa však obľúbený herec na jar tohto roka objavil na odovzdávaní francúzskych filmových cien Cézar, pre mnohých bol jeho zjav šokom.
Začali sa objavovať konšpirácie o tom, že si cenu v skutočnosti neprevzal on, ale nejaký dvojník. Herec sa spočiatku k téme nijako nevyjadroval, ale správy na sociálnych sieťach dospeli až do takej úrovne, že sa musel vyjadriť aj Carreyho manažér.
Ten pre Daily Mail potvrdil, že „na odovzdávaní cien bol skutočne on." Medzičasom sa ozvalo aj niekoľko plastických chirurgov, ktorí rozobrali vzhľad jeho tváre spred rokov a zo súčasnosti a vypichli niekoľko oblastí, ktoré mohli byť výsledkom skrášľovacích zákrokov. Najčastejšie spomínali facelift tváre, čela a výplne tváre.
Jim Carey sa od osudného večera na červenom koberci vo Francúzsku na verejnosti neukázal a opäť sa stiahol do ústrania.