Začala si želať, aby sa nezobudila. Tieto osobnosti otvorene prehovorili o boji s psychickými problémami
Téma duševného zdravia je aj v súčasnosti stále tak trochu tabu.
Hoci sa mnohým môže zdať, že ich život je krásny a bezproblémový, opak býva často pravdou. Mnoho slávnych ľudí za zatvorenými dverami bojuje s psychickými problémami, o ktorých sa však neboja otvorene prehovoriť. Tieto osobnosti úprimne priznali, že ich trápi duševné zdravie s cieľom inšpirovať ostatných s podobnými starosťami, aby sa nebáli vyhľadať odbornú pomoc.
5. Adele
Slávna speváčka otvorene hovorila o svojich skúsenostiach s depresiou, najmä po narodení jej syna. „Po narodení syna som mala naozaj silnú popôrodnú depresiu a vystrašilo ma to. S nikým som o tom nehovorila... Štyri moje priateľky sa cítili rovnako ako ja a všetky sa príliš hanbili o tom hovoriť,“ cituje umelkyňu portál Centier na liečbu závislostí v Spojenom kráľovstve.
Popôrodná depresia je bežný, no často prehliadaný stav, ktorý postihuje mnoho čerstvých matiek, a speváčkino priznanie zdôrazňuje dôležitosť otvorenia dialógu o takýchto témach. Adele sa tiež vzdala alkoholu po tom, čo o sebe povedala, že je „hraničná alkoholička“. Táto situácia pravdepodobne zhoršovala jej problémy s duševným zdravím.
4. Lady Gaga
Mala raketový vzostup k sláve, takmer vôbec si ho však nepamätá. Lady Gaga ďalšou hudobnou hviezdou, ktorá sa vyjadrila k téme duševného zdravia. Jej úprimnosť o skúsenostiach s depresiou a úzkosťou svedčí o dôležitosti starostlivosti o seba a vyhľadania pomoci.
„Keď sa moja kariéra rozbehla, nepamätám si vôbec nič. Je to, akoby som bola traumatizovaná. Potrebovala som čas na rekalibráciu svojej duše. Určite sa starám o svoju pohodu... Otvorene priznávam, že som bojovala s depresiou a úzkosťou a myslím si, že podobné problémy má veľa ľudí...“ uviedla v jednom z rozhovorov slávna speváčka.
3. Miro Jaroš
Ani známy slovenský spevák Miro Jaroš sa netají tým, že ho trápili psychické problémy. Nedávno sa v podcaste Hľadá sa človečina, ktorý cituje Život, priznal, že dlho bojoval aj s amaxofóbiou – teda intenzívnym a neprimeraným strachom z riadenia motorového vozidla.
Na duševnej pohode mu potom nepridala ani diagnóza jeho milovanej mamy Štefánie, ktorej chcel veľmi pomôcť a stále rozmýšľal, čo by pre ňu ešte mohol urobiť. Situáciu už potom nezvládal a preto sa rozhodol vyhľadať odbornú pomoc.