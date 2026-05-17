Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný - Dobré noviny
Keď si uhasil telo, babka naštartovala embéčku. Hokejový expert Ondrej Rusnák sa nikdy nebudí naštvaný

Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.
Hokejový expert Ondrej Rusnák so starou mamou.

Niečo vybuchlo, Ondrej zomrel, volali jemu slávnemu otcovi.

„O tom, čo sa mi stalo, som 30 rokov nehovoril,“ priznal hokejový expert Ondrej Rusnák, ktorého detstvo poznačila nehoda, pri ktorej mu horelo telo. Lekári netušili, či prežije, rovesníci sa mu po návrate do školy vysmievali, že má dve tváre a on sa dlhé roky naučil o bolesti mlčať. Bývalý hokejista však dnes už otvorene hovorí o chvíľach, ktoré ho navždy zmenili, aj o tom, prečo sa napriek všetkému nikdy neľutoval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223141854669406&set=a.1425971443970

Fľaša ako plameňomet

„V podstate som nemal na výber,“ smial sa Ondrej, ktorý sa narodil do rodiny známeho hokejistu a volejbalovej reprezentantky, a tak športu nedokázal utiecť. Okrem toho prvých päť rokov prežil vo Fínsku, kde jeho otec Dárius Rusnák končil hokejovú kariéru a štadión bol pre ich rodinu druhým domovom. „Pamätám si, že som bol stále naobliekaný a všade bola tma,“ spomínal si v podcaste Všeobecne o zdraví na detstvo vo Fínsku. Po návrate na Slovensko mu život navždy zmenila jedna nehoda.

Juraj Slafkovský s priateľkou.
Prečítajte si tiež: Slovenky sú krajšie ako baby v Kanade, hovoril kedysi. Juraja Slafkovského presvedčila Angélie o opaku

„Bol som s mojou babinou a dvomi bratrancami na chate. S jedným z bratrancov sme boli meter od seba, hrali sme sa a jemu vybuchla fľaša benzínu v ruke. Hrdlo mal otočné na mňa a fungovalo to ako plameňomet,“ prezradil Ondrej Rusnák, ktorý mal šťastie v nešťastí. „Začal som sa váľať po zemi, on na mňa hádzal mokré piliny a nakoniec som skočil do potoka. Síce som si rozrazil hlavu, pretože voda bola hlboká len asi desať centimetrov, ale to mi v tej chvíli bolo celkom jedno. Veď ja som horel,“ spomínal pre český portál Bez Frází. Duchaprítomnosť mu zachránila život, o ktorý však museli zabojovať aj lekári v nemocnici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ondrej Rusnak (@ondrejrusnak_official)

Babka v embéčke

„Pamätám si každý detail, zostal som celý čas pri vedomí. Ako babka naštartovala embéčku a hnala ju do Trenčianskych Teplíc, najbližšieho mesta s nemocnicou. Ako letela naplno a predbiehala cez plnú čiaru nejaký mercedes,“ prezradil Ondrej Rusnák, ktorý mal ako tretiak na základnej škole popálených 22 percent tela a nikto netušil, či prežije. Jeho otcovi, ktorý mal jeden z prvých mobilov, volali, že niečo vybuchlo a že Ondrej je mŕtvy.

