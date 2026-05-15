Ľudia veria, že ju tam priniesol diabol s tým najhorším úmyslom. Čertova skala dodnes budí rešpekt
Balvan už roky vyzerá, že sa každú chvíľu zrúti do doliny.
Na nezvyčajné a pozoruhodné prírodné útvary je Slovensko mimoriadne bohaté. Medzi tie, pri ktorých sa návštevníci pristavia s otázkou „ako je to vôbec možné?“, patrí aj Čertova skala pri Budči neďaleko Zvolena.
Obrovský balvan, ktorý stojí na neveľkej kamennej základni, pôsobí, akoby sa mal každú chvíľu zrútiť do doliny. Namiesto strachu však už celé generácie vyvoláva najmä zvedavosť, legendy a dohady.
Čertov balvan
Ako informuje, portál PlanetSlovakia.sk skalný hríb v prírodnej rezervácii Boky patrí medzi ojedinelé geologické útvary nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Mohutný balvan s hmotnosťou približne 17 ton leží na podloží, ktorého dotyková plocha má len približne 58 krát 38 centimetrov. Práve preto mnohým turistom pri pohľade na útvar napadne, že sa musí každú chvíľu prevrátiť, približuje Slovenská autobusová doprava Zvolen.
Miesto je však podľa odborníkov stabilné a v najbližších desaťročiach mu zrútenie nehrozí. Aj preto sa Čertova skala stala obľúbeným cieľom výletníkov, ktorí si pod zvláštnym balvanom často robia fotografie a skúšajú optické ilúzie, pri ktorých „držia“ obrovský kameň nad hlavou.
Okolo skaly sa však nešíria len fotografie, ale aj staré povesti. Ako informuje portál Kamnavylet.sk, podľa jednej z nich niesol čert balvan nad Budčou, aby ním zničil dedinu alebo prehradil rieku Hron. Skôr než to však stihol, zastihlo ho svitanie. Kameň mu vraj vypadol z pazúrov a zostal na kopci, kde ho môžu ľudia vidieť dodnes.