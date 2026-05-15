O 13 rokov mladšia si ho získala tým, že je iná. Marek Fašiang a Renáta majú mnoho spoločného
Známy herec sa dal s Renátou dokopy po rozchode s modelkou Terezou Bizíkovou.
Po jej boku žiari spokojnosťou a je to na ňom aj vidieť. Marek Fašiang a jeho nová partnerka Renáta sa ukázali nedávno spoločne na priamom prenose obľúbenej tanečnej šou Let's Dance a bolo evidentné, že im to klape po všetkých stránkach. Známy herec, ktorý sa dal s Renátou dokopy po rozchode s Terezou Bizíkovou, v rozhovore pre Nový Čas priznal, že obaja si veľmi dobre rozumejú aj preto, že ich spája veľa vecí.
Získala si ho inakosťou
Keď sa obľúbený herec a moderátor rozišiel s expartnerkou Terezou Bizíkovou, na lásku nezanevrel a chodieval aj na rande. „Za posledný rok som spoznal viacero žien a každá mala to svoje, niečo výnimočné, čo sa mi páčilo, čo mi imponovalo a čo ma veľmi zaujalo,“ vysvetľoval v tom čase Marek Fašiang, ktorý však potreboval, aby pri tej "pravej" to jednoducho "kliklo".
„Tam musí byť klik, nejaká nadstavba toho celého. Je strašne veľa krásnych, šikovných a zaujímavých žien. Človek však musí cítiť, že toto je ono,“ uviedol v relácii Za oponou herec, ktorý potom cez partiu kamarátov spoznal o 13 rokov mladšiu Renátu. „Bol to veľmi jednoduchý príbeh, ktorý ešte stále trvá,” prezradil s dodatkom, že Renáta si ho získala tým, že je iná.
„Niečo tam kliklo, je to možno veľmi ťažké povedať, ale odkedy som bol slobodný, stretol som veľa zaujímavých žien, každá bola špeciálna v niečom inom, no v tomto prípade je tá výnimočnosť komplexná. Som za to rád a teším sa,“ priznal Marek Fašiang, ktorý s novou partnerkou tvorí pár už skoro rok.