Dvanásť rokov prežila v bolesti a už ani nedúfala. Zúfala žena zažila v pôrodnici najkrajšie prekvapenie
Šanca na takéto tehotenstve je jedna k 55 miliónom.
Dlhé roky túžila po bábätku, no nevychádzalo jej to a už začínala byť zúfalá. Potom jej však život ukázal svoju krajšiu stránku spôsobom, v aký ani nikdy nedúfala. Reč je o 35-ročnej mamičke z Etiópie, ktorej osud nedoprial iba jedno dieťatko, ale rovno päť.
Prirodzené počatie
Podarilo sa jej to dokonca bez toho, aby sa liečila na reprodukčnej klinike. „Svoju radosť nedokážem ani vyjadriť slovami. Bola som plná depresií a bolesti, ale napokon moje modlitby boli vypočuté," povedala pre BBC matka Bedriya Adem.
Štyria chlapci a jedno dievča vážia od 1,3 do 1,4 kilogramu a stále sú v starostlivosti lekárov. Ich šance na rýchle nabratie síl a dobrý život sú však podľa nemocnice veľké. Žena otehotnela prirodzeným spôsobom, čo robí túto udalosť ešte viac výnimočnou.
Nesmierny tlak
Lekári aj mamička pôvodne rátali len so štyrmi deťmi, piate bolo prekvapením pre všetkých. S manželom už vychovávala jedno dieťa, ktoré mal z predchádzajúceho vzťahu. To, že nedokázala priviezť do manželstva aj vlastné deti, brala ako zlyhanie.