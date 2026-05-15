Dvanásť rokov prežila v bolesti a už ani nedúfala. Zúfala žena zažila v pôrodnici najkrajšie prekvapenie - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dvanásť rokov prežila v bolesti a už ani nedúfala. Zúfala žena zažila v pôrodnici najkrajšie prekvapenie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ján Lašák

Mal plat 500-tisíc a zrazu bol bez práce. Lašáka z dna vytiahla až psychiatrička, keď ho zdžubala ako hada

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Vera Wisterová našla šťastie pri Michalovi.

Keď jej synovia zmizli z Auparku, nespala a nejedla. Vera Wisterová našla pokoj pri bratovi známej herečky

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Diana Hágerová prehovorila o rozchode s Romanom Juraškom.

Diana Hágerová po krachu 13-ročného vzťahu s Romanom Juraškom: V najťažších momentoch jej pomohli dve veci

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Ján Lašák

Mal plat 500-tisíc a zrazu bol bez práce. Lašáka z dna vytiahla až psychiatrička, keď ho zdžubala ako hada

Diana Hágerová prehovorila o rozchode s Romanom Juraškom.

Diana Hágerová po krachu 13-ročného vzťahu s Romanom Juraškom: V najťažších momentoch jej pomohli dve veci

Slováci v prieskume prezradili detaily o psích miláčikoch.

Doma by ho chcel mať každý desiaty Slovák. Prieskum ukázal, ktoré psie plemeno máme najradšej

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

Tanečníčka Mirka Kosorínová so Števom Skrúcaným / V súčasnosti

Dostala dupkáčika a po 20 rokoch starne prirodzene. Tanečníčka Mirka Kosorínová nikdy nezišla z cesty

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dvanásť rokov prežila v bolesti a už ani nedúfala. Zúfala žena zažila v pôrodnici najkrajšie prekvapenie

Každé z detí má viac ako jeden kilogram.
Každé z detí má viac ako jeden kilogram. — Foto: Hiwot Fana Specialised Hospital

Šanca na takéto tehotenstve je jedna k 55 miliónom.

Dlhé roky túžila po bábätku, no nevychádzalo jej to a už začínala byť zúfalá. Potom jej však život ukázal svoju krajšiu stránku spôsobom, v aký ani nikdy nedúfala. Reč je o 35-ročnej mamičke z Etiópie, ktorej osud nedoprial iba jedno dieťatko, ale rovno päť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/huhfcsh/posts/pfbid0EViFLAQLFK7RkfpAaktuDoNzGwRPjWpZnbe6Vf6Wr3njA1TFd2SwEf52Z4hw74rml

Prirodzené počatie

Podarilo sa jej to dokonca bez toho, aby sa liečila na reprodukčnej klinike. „Svoju radosť nedokážem ani vyjadriť slovami. Bola som plná depresií a bolesti, ale napokon moje modlitby boli vypočuté," povedala pre BBC matka Bedriya Adem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Metronome (@officialmetronome)

Štyria chlapci a jedno dievča vážia od 1,3 do 1,4 kilogramu a stále sú v starostlivosti lekárov. Ich šance na rýchle nabratie síl a dobrý život sú však podľa nemocnice veľké. Žena otehotnela prirodzeným spôsobom, čo robí túto udalosť ešte viac výnimočnou.

Mama si myslela, že čaká dvojičky. Doma už mala 5 detí.
Prečítajte si tiež: Najslávnejšie pätorčatá vystavovali ich rodičia ako atrakciu. Šťastie prišlo až po odchode z domova

Nesmierny tlak

Lekári aj mamička pôvodne rátali len so štyrmi deťmi, piate bolo prekvapením pre všetkých. S manželom už vychovávala jedno dieťa, ktoré mal z predchádzajúceho vzťahu. To, že nedokázala priviezť do manželstva aj vlastné deti, brala ako zlyhanie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Len droždie, trocha medu a celé noci spím pri otvorenom okne: Bič na nenávidené komáre, funguje lepšie ako chémia!

Najlepšia rada, ako uchovať kôpor a petržlen na celý rok: Šťavnaté, voňavé a presne ako čerstvé – zelené bylinky NEKUPUJEM ani v zime!

Krásne zdravé listy a bohaté kvitnutie každej orchidey: Majiteľka kvetinárstva mi poradila túto domácu výživu!

Videli ste už lietajúce kliešte? Musíte vedieť, aké nebezpečenstvo v skutočnosti predstavujú!

Plný hrniec

Najjemnejší DVOJFAREBNÝ koláč z kyslej smotany: Toto dnes upečiem ku kávičke!

Do tohoto džemu nejde žiaden želírovací cukor ani chémia: Neprekonateľný recept mám mojej prababky. Taký džem v obchode nekúpite!

Minútkové špagety s kyslou smotanou: Skúsila som na dovolenke a sú neskutočné – vychválil ich každý, kto ochunal!

V Rakúskej reštaurácii som sa naučila tento trik: Takto pečú bravčový bôčik skutoční gurmáni!

Zdravé tipy

Kvety bazy znižujú horúčku, liečia reumu aj dusivý kašeľ: 19 zázračných účinkov, na ktoré sa už takmer zabudlo!

Toto radím každému, koho bolia kĺby, svaly a má problém s kŕčovými žilami: Recept našich dedov schová do vrecka aj drahé lieky z obchodu!

Urobte to na vrchole kvitnutia. Naplňte litrovú nádobu rastlinným olejom a fialovými kvetmi: TOTO je účinok!

TAJNÝ recept Japonského kaderníka: Stopne vypadávanie, vlasy zhustnú a rastú rýchlejšie, ako v 20-tke!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…