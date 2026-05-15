Bil ju na ulici a všetci sa prizerali. Sisa Sklovská vie, že násilník toho nasľubuje, ale nikdy sa nezmení
Aj po rokoch si podľa vlastných slov pamätá šok z toho, že sa jej nikto nezastal.
„Keď raz muž zdvihne ruku, bude taký stále. Môže sľubovať, prisahať, ale bude to také isté,“ odkázala ženám Sisa Lelkes Sklovská, ktorá sa po rokoch rozhodla otvorene prehovoriť o bolestivej skúsenosti s domácim násilím. V rozhovore pre Nový Čas priznala, že si fyzické útoky zažila na vlastnej koži ešte ako veľmi mladé dievča. Dnes chce svojím príbehom povzbudiť ženy, aby nečakali na zázrak.
Scény ako z hororu
„Musím vám povedať, že ako dievča som zažila hrozné scény ako z hororu,“ priznala kedysi v relácii rádia VIVA K-FUN. Tému domáceho násilia označila za jednu z najťažších. „.Je to strašné, keď muž sa takto obráti a týra ženu a dochádza tam k tomu domácemu násiliu,“ povedala teraz pre Nový Čas Sisa, podľa ktorej je psychické týranie často ešte horšie než fyzické útoky.
„Musím povedať, že keď je žena takto psychicky týraná, tak je to horšie. Len tie ženy nemajú v sebe silu, aby sa oslobodili, pretože to treba riešiť okamžite, a to je veľmi ťažké a ja tomu rozumiem, že tá žena sa bojí a má možno deti,“ priznala otvorene. Speváčka následne prvýkrát detailnejšie opísala vlastnú skúsenosť.
Na námestí ju bili a nikto nepomohol
„Bola som veľmi mladá. Bolo to zo žiarlivosti. Muž ma začal nekontrolovane biť. Moja mama ešte zasahovala a dostala aj ona,“ spomínal na ťažké obdobie a ten najhorší moment prišiel podľa jej slov na verejnosti. „Okamžite som to rozťala a jediné šťastie, že šiel na vojnu. Mala som tak 16 až 18 rokov. Muž sa zmenil tak, že cvak a toto sa stalo v Žiline na námestí. Najhoršie bolo to, že on ma tam bil, kopal a nikto nič z okoloidúcich,“ priznala Sisa Sklovská. Aj po rokoch si podľa vlastných slov pamätá šok z toho, že sa jej nikto nezastal.