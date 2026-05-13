VIDEO: Správajú sa k sebe lepšie ako ľudia. Bocianí pár z Liptova ukázal, čo znamená skutočná blízkosť
Dojali ľudí obyčajným gestom.
Niekedy stačí pár sekúnd a obyčajný záber z prírody pripomenie ľuďom niečo, na čo v každodennom zhone zabúdajú. Že blízkosť nemusí byť o veľkých slovách a pomoc niekedy prichádza úplne prirodzene. Presne taký pocit v posledných dňoch zažili tisíce Slovákov pri sledovaní bocianieho páru z Liptova, ktorý si získal sociálne siete.
Tiché gesto pomoci
Ako uvádza portál Trnavak, vo Vavrišove pri Žiline ľudia cez živý prenos sledovali situáciu, ktorá najskôr vyvolala obavy. Jednému z bocianov sa totiž na zobáku zasekol akýsi krúžok, preto nielen obyvatelia dediny začali uvažovať, ako by bezradnému operencovi mohli pomôcť.
Netrvalo však dlho a situácia sa vyriešila najlepšie, ako mohla. „Všetko dobre dopadlo, bocianik je už bez krúžku,“ napísala používateľka Emília vo facebookovej skupine. Napokon ani nebolo potrebné, aby zasiahol človek.
Zvierací partneri totiž sami vycítili, že jeden bez druhého situáciu nezvládnu a dokázali si pomôcť sami priamo v hniezde. Krátko nato pribudla aj ďalšia informácia, že vo Vavrišove je „všetko v najlepšom poriadku“ a bociany sa vrátili späť k vajíčkam.