Všetky partnerky podvádzal a traumy zapíjal alkoholom. Teraz prehovoril o tej, ktorá mu všetko odpustila
Spevák v otvorenej spovedi prehovoril o spôsoboch, ako sa vyrovnáva s vlastnými traumami.
„Pravda oslobodzuje a hovoria to aj všetci proroci,“ hovorí Tomáš Klus, keď príde reč na jeho Tamaru. V minulosti totiž verejne priznal, že ju podviedol. V živote obľúbeného českého pesničkára však hrá rodina veľkú rolu a on sa dnes najlepšie cíti v úlohe otca a manžela. Vždy to tak ale nebolo.
Spevák sa totiž nikdy netajil slabosťou na nežnejšie pohlavie. Rane sa napokon nevyhla ani jeho manželka, pri ktorej však umelec pochopil, že nemôže stráviť zvyšok života s niekým, komu by klamal. Krízu úspešne prekonali a už roky si stabilne užívajú lásku toho druhého. Obľúbený spevák sa však nebojí otvorene hovoriť o svojich démonoch a traumách, ktoré zapíjal alkoholom. V relácii eXtra Host najnovšie úprimne prehovoril nielen o vzťahu so svojou ženou, ale aj o ceste k sebe samému.
Ubližoval sebe
Tomáš Klus je muž mnohých tvárí, okrem hudby sa totiž venuje aj politickému aktivizmu či duchovným veciam, no najlepšie sa podľa vlastných slov cíti v roli otca. Má radosť z toho, že výsledky svojej práce vidí v reálnom čase, zároveň ale pociťuje veľkú zodpovednosť voči výchove a k tomu, aký dopad by na deti mohla mať. „S Tamarou sme pre deti otvorili fond, k osemnástke dostanú svojho terapeuta, aby si vyriešili svojich rodičov,“ poznamenal vtipne známy spevák, podľa ktorého na jednej strane môžu traumy človeka vybičovať k lepším výkonom, na strane druhej vás to ale vždy niekde doženie.
On sám mal totiž traumy z detstva, s ktorými sa vyrovnával rôzne - pomáhal mu šport, ale počas štúdia aj alkohol. Počas búrlivého obdobia dokonca nemal problém žúrovať aj štyri dni vkuse. „Keď niečo robím, robím to naplno,“ priznal Tomáš Klus so smiechom a dodal: „Alkohol mi ale nikdy neliezol do práce alebo do vzťahov a nikdy som preto neubližoval niekomu inému. Len sebe,“ objasnil ďalej obľúbený pesničkár, ktorý sa aktuálne snaží viesť duchovný život v kombinácii s pragmatickým prístupom k mentálnemu zdraviu.