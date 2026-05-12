Hantavírus mohol chytiť na mieste, kam sa ľudia boja chodiť. Pacientom nula z lode smrti bol Holanďan Leo
Posádka aj cestujúci tvorili na lodi jeden tím.
Jej plavbu sledoval celý svet. Mnohých znepokojilo nebezpečenstvo na palube, iní skôr súcitili s desiatkami ohrozených pasažierov. Smrtiacemu hantavíru podľahli už traja cestujúci výletnej lode M/V Hondius, ďalší sa ním nakazili. Keď v nedeľu ráno zakotvila na Kanárskych ostrovoch, pod prísnymi bezpečnostnými opatreniami z nej vystúpilo 140 pasažierov.
Správy o skutočnom dianí na lodi sa na verejnosť dostávali sporadicky, ale mediálny záujem o ich cestu si uvedomoval každý jeden z nich. Jeden z pasažierov minulý týždeň zverejnil odkaz, podľa ktorého by svet mal súcitiť s ľuďmi na lodi, pretože nie sú len novinovou senzáciou. Po vylodení po prvý raz prehovoril aj kapitán lode - Poliak Jan Dobrogowski.
Uznanie od kapitána lode
Kapitán Dobrogowski sa chcel poďakovať všetkým cestujúcim aj členom posádky za to, ako sa dokázali vysporiadať s náročnou situáciou počas plavby, ktorá nemá obdobu.
„Najviac ma dojala vaša trpezlivosť, disciplína a láskavosť, ktorú ste si prejavovali počas celej cesty. Videl som, že ľudia sa na seba vedeli navzájom spoľahnúť," prehovoril vo videu. „Bol som svedkom vašej ohromnej starostlivosti a jednoty," hovorí a vyzdvihol aj odvahu svojej posádky na lodi.
„Naše myšlienky sú aj stále s tými, ktorí už nie sú medzi nami. Čokoľvek teraz poviem, stratu to nezmierni," dodal. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča aspoň 42-dňovú izoláciu, keďže známky ochorenia sa môžu prejaviť aj šesť týždňov po infikovaní.