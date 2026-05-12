Majstrovstvá sveta v hokeji 2026: Sprievodca turnajom
Majstrovstvá sveta v hokeji 2026: Sprievodca turnajom

Reprezentačná hokejová horúčka na Slovensku, len pár mesiacov po vydarenej olympiáde, opäť stúpa! Švajčiarsko sa po rokoch pripravuje na hostenie svetovej elity a fanúšikovia už nedočkavo odpočítavajú dni do úvodného buly. Už teraz je jasné, že náš tím vycestuje na MS v hokeji 2026 vo výrazne obmenenej zostave. Podarí sa mu nadviazať na skvelé výkony z Talianska?

Hokejové majstrovstvá sveta sa v roku 2026 uskutočnia vo švajčiarskych mestách Zürich (Swiss Life Arena) a Fribourg (BCF Arena). Turnaj odštartuje 15. mája a vyvrcholí finálovým zápasom 31. mája 2026. Realizačný tím Slovenska sa musí vysporiadať s viacerými ospravedlnenkami či nútenými zmenami v zostave, finálna nominácia tak nie je známa ani po odohratí posledných dvoch prípravných zápasov.

V tomto článku okrem iného predstavíme formát turnaja, prezradíme tipy na favoritov či možné čierne kone majstrovstiev a nahliadneme aj do „kuchyne“ slovenskej reprezentácie.

Formát turnaja

Majstrovstvá zostávajú verné osvedčenému formátu. V dvoch základných skupinách po osem tímov odohrajú reprezentácie celkovo sedem zápasov systémom každý s každým.

Bodovanie: 3 body za výhru v riadnom čase, 2 body za výhru po predĺžení/nájazdoch, 1 bod za prehru po predĺžení.

Postup do play-off: Prvé štyri tímy z každej skupiny postupujú do štvrťfinále, kde sa stretnú krížovým systémom (1A vs 4B, atď.).

Vypadnutie: Posledné tímy v oboch skupinách automaticky vypadávajú do I. A divízie. Už teraz je jasné, že ich nahradia budúci rok výbery Kazachstanu a Ukrajiny.

Základné skupiny

  • Skupina A (Zürich): Švajčiarsko, USA, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko, Veľká Británia.
  • Skupina B (Fribourg): Kanada, Švédsko, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Slovinsko, Taliansko.

Favoriti a čierni kone turnaja

Ak vás zaujíma tipovanie, pohľad na kurzy ms v hokeji naznačuje tradičnú dominanciu zámorských tímov a silnej európskej štvorky.

Pokiaľ ide o ašpirantov na titul, hlavným favoritom bude Kanada, ktorá do Švajčiarska posiela káder s obrovskou túžbou po troch rokoch opäť siahnuť po najcennejšom kove. Kanadský štýl založený na tvrdej hre a efektivite v zakončení z nich robí tím, ktorý môže mať len tie najvyššie ambície.

Sekundovať im bude najmä Švédsko, ktoré sa považuje za elitného vyzývateľa. Práve Švédi dokázali poraziť Kanadu vo finále na MS v roku 2025. Do Švajčiarska tak pricestujú ako úradujúci šampióni s cieľom napodobniť úspech z ostatných majstrovstiev. Ich najväčšia sila spočíva v defenzíve, ktorú pravidelne tvoria hviezdy z NHL, čo z nich robí mimoriadne ťažko zdolateľného súpera. Do úzkeho kruhu favoritov patria aj USA, povzbudení tohtoročným olympijským zlatom. Američania rok čo rok vsádzajú na mladý, dravý a korčuliarsky mimoriadne vyspelý tím, ktorý zvykne dominovať najmä v základných skupinách.

V pozícii „čierneho koňa“ turnaja sa ocitá Švajčiarsko. Domáce prostredie v Zürichu a Fribourgu v kombinácii so stabilnou kostrou tímu a skúsenosťami z medzinárodných fór, z neho robí kandidátov na medailové pozície. Pokiaľ ide o možné prekvapenia v rámci boja o udržanie alebo postup do štvrťfinále, odborníci radia sledovať tímy ako Slovinsko alebo Taliansko, ktoré môžu v našej skupine B poriadne zamiešať karty a potrápiť favoritov. Zároveň sú však spoločne s Veľkou Britániou či Maďarskom najviac ohrozenými tímami z pohľadu vypadnutia z elitnej kategórie.

Slovensko: Cesta do Fribourgu

Slováci pod vedením trénera Vladimíra Országha prešli intenzívnou prípravou. Výkony v nej možno hodnotiť ako „na hojdačke,“ keď striedali kvalitné výkony so slabšími. V poslednej generálke pred odchodom do Švajčiarska naši reprezentanti zdolali Dánsko 4:2, čím sa dobre naladili na blížiaci sa šampionát.

Tento rok je špecifický, keďže MS nasledujú po zimných olympijských hrách. Zatiaľ čo na olympiáde sme videli absolútnu špičku vrátane všetkých zdravých hráčov z NHL, na MS to vyzerá skôr na pomoc chlapcov z AHL. Tá však závisí od vývoja play-off. V hre je teoreticky ešte naša aktuálne najväčšia hviezda – Juraj Slafkovský, ktorého Montreal hrá konferenčné semifinále najprestížnejšej hokejovej ligy.

Slovenský tím na MS je tradične dopĺňaný o talentovaných mladíkov z európskych líg, ktorí bojujú o svoje miesto v zámorí. Očakáva sa, že lídrom bude skúsený Marek Hrivík spoločne s chlapcami z NHL - Martinom Pospíšilom a Adamom Sýkorom.

Favoritmi našej Skupiny sú nepochybne Švédi a Kanaďania, postup by nemal ujsť ani Čechom. Z pohľadu šancí slovenskej reprezentácie na postup do štvrťfinále budú mimoriadne dôležité najmä prvé zápasy. Práve s Nórmi, Talianmi, Slovincami a Dánmi by sme sa mali pobiť o štvrtú priečku zaručujúcu účasť medzi osmičkou najlepších tímov na MS.

Tipovanie a zápasov počas MS v hokeji

Pre fanúšikov, ktorí radi spoja sledovanie hokeja s trochou napätia, ponúkajú stávkové kancelárie širokú škálu možností. Bohatú kurzovú ponuku a všetky dôležité stávky k turnaju nájdete napríklad na webe stávkovej kancelárie Fortuna – ifortuna.sk. Na MS v hokeji odporúčame sledovať nielen kurzy na celkového víťaza, ale aj:

  • Zápasové kurzy: Slovensko začína proti papierovo slabším súperom (Nórsko, Slovinsko), kde budú kurzy na našu výhru nižšie, no povinná jazda býva najťažšia.
  • Live stávky: Hokej je rýchly a dynamický, kurzy sa menia po každom vylúčení.
  • Počet gólov: V zápasoch tímov ako Kanada či USA často padá nadpriemerný počet gólov.

Upozornenie: Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

