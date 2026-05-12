Babička pri ňom sedela až do konca. Damiánko, ktorého podporovalo celé Slovensko, navždy odišiel
Držala ho za ruku a šepkala mu, ako ho má rada.
Ešte pred pár týždňami prosila o jediné – aby sa so svojím milovaným vnukom mohla dôstojne rozlúčiť. Príbeh 12-ročného Damiánka a jeho obetavej babičky zasiahol celé Slovensko. Ľudia im posielali povzbudenia, príspevky aj odkazy podpory, aby v najťažších chvíľach vedeli, že na to nie sú sami. Dnes však prišla správa, ktorej sa všetci obávali. Damiánko svoj boj s nádorom na mozgu prehral.
Smutnú správu zverejnil bývalý prezident Andrej Kiska, zakladateľ organizácie Dobrý anjel, ktorá rodine spolu so stovkami Slovákov dlhodobo pomáhala.
Až do konca
„Včera Damiánko zomrel. Mal dvanásť rokov. Babka, ktorá sa oňho starala od jeho dvoch rokov, bola pri ňom až do konca,“ napísal Andrej Kiska na sociálnej sieti. Damiánkov príbeh zasiahol tisíce ľudí po celom Slovensku. Chlapec po návrate nádoru na mozgu ležal v paliatívnej starostlivosti a jeho stav si vyžadoval nepretržitú pomoc. Pri jeho posteli však nesedeli rodičia, ale jeho stará mama, ktorá ho vychovala.
Hoci Damiánko už na svoje okolie v posledných týždňoch nereagoval a dýchali zaňho prístroje, ona ho neopúšťala a každý deň sa mu prihovárala. „Láska moja, tu som,“ šepkala mu držiac ho za ruku.
„Dobrí anjeli pomáhali tejto rodine viac ako päť rokov. Každý mesiac. Nielen finančne zvládať toto ťažké obdobie. Ale aj tým, že babka a Damiánko vedeli, že na nich niekto myslí. Že nie sú sami,“ napísal bývalý prezident.