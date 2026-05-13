Diana Hágerová po krachu 13-ročného vzťahu s Romanom Juraškom: V najťažších momentoch jej pomohli dve veci
Známy moderátorský pár má spolu aj dve deti.
Zdalo sa, že smerujú k oltáru, namiesto toho prišiel nečakaný koniec. Diana Hágerová a Roman Juraško sa po 13 rokoch vzťahu rozišli a momentálne si obaja prechádzajú náročným obdobím. Moderátorka teraz v rozhovore pre Plus Jeden Deň prehovorila o tom, čo jej v prvých momentoch po rozchode pomohlo a ako s Romanom vychádzajú.
Žiadna dráma sa nekonala
Diana a Roman sa zoznámili v televízii, láska na prvý pohľad to však nebola. „Nebolo to zo dňa na deň, stretávali sme sa v práci, prerástlo to do kamarátstva a jedného dňa, ani nevieme kedy, sme boli partneri. Takže veľmi príjemné a veľmi plynulé,“ priznal známy moderátor pre Korzár.
Lásku korunovali aj dvomi ratolesťami, plánovali svadbu a budovali si spoločné bývanie u našich susedov v Rakúsku. Patrili k najstabilnejším párom v slovenskom šoubiznise, preto by nikomu ani len nenapadlo, že by niekedy mohli ísť od seba.
Preto mnohých prekvapilo, keď pred pár dňami obaja priznali, že sa po dlhých 13 rokoch vzťahu rozišli. „V našom prípade to však nebol žiadny dramatický moment alebo jedna konkrétna udalosť. Jednoducho to asi prirodzene dospelo do tohto štádia,“ priznala nedávno Diana Hágerová a dodala, že možno práve preto, že to nebolo nič dramatické, v nich zostal ten pocit, že chcú zostať priateľmi.