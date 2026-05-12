Mama jej do všetkého kibicovala a ju to hnevalo. Známa dievčina neskôr pochopila, že to myslela dobre
Počas dospievania ju najviac ovplyvnila práve jej mama.
Keď sa dievčina z fotografie v puberte vrátila zo školy so zvesenými plecami a tvárou posiatou vyrážkami, mama ju so sebou vzala ku kozmetičke, aby jej pomohla získať späť stratené sebavedomie. Držala ju za ruku aj vo chvíli, keď jej nasadzovali strojček a jej sa rúcal svet, pretože mala pocit, že môže dať zbohom všetkým chlapcom, ktorí sa jej kedy páčili. A hoci sa občas aj pohádali, známa Slovenka si neskôr si uvedomila, že všetko, čo pre ňu mama robila, bolo v skutočnosti prejavom obrovskej lásky.