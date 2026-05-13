Vydal sa na miesto najväčšej tragédie, o ktorej netušíme. Milan Bez Mapy chce vystupovať z komfortnej zóny
Exotika, miesta tragických nehôd aj pohľad na polárnu žiaru. Milan bez mapy cestuje vo veľkom.
Cestovateľa Milana Bardúna sledujú státisíce ľudí.

Ktovie, čo si myslel Milan Bardún, keď pred dvanástimi rokmi založil blog Bez mapy. Pravdepodobne netušil, že sa zo stránky o cestovaní stane jeden z najznámejších slovenských travel blogov a z neho slovenský Marco Polo digitálnej doby. Na sociálnych sieťach neukazuje len svoj život – život celoročného cestovateľa, ale cestovateľom ponúka skvelé tipy, ako ušetriť, prípadne v ktorých destináciách sa oplatí si dopriať. Varuje pred tým, na čo si dávať pozor v jednotlivých krajinách a sem-tam sa s čitateľmi podelí s myšlienkami o živote.

Na Instagrame ho sleduje viac ako dvestotisíc ľudí, spolupracuje so svetovými značkami a jeho život je dôkazom, že vášeň pre cestovanie sa môže z obyčajného koníčka premeniť na úspešnú kariéru. Na svojich nespočetných cestách spoznáva aj zahraničné tradície, kultúrne zvyklosti iných národností a objavuje nové chute, pretože zaujímavé jedlá vždy rád ochutná. Milan bez mapy si cestovanie jednoducho užíva so všetkým, čo k nemu patrí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kočovný život

Milan bez mapy pochádza z Bratislavy, no stretnúť ste ho mohli doslova hocikde. V exotických krajinách, na pláži, na horách, dokonca aj v Michalovciach. Počas štúdia architektúry si založil blog, kde sa s čitateľmi delil o svoje prvé cestovateľské zážitky. Namiesto klasických turistických ciest sa rozhodol objavovať miesta, ktoré nenájdete v sprievodcoch – tak vlastne vznikol názov Bez mapy. Popri všetkých aktivitách sa mu podarilo napísať knihu Influencer, stal sa dvojnásobným víťazom Social Awards a v rokoch 2023 a 2024 sa objavil v rebríčku Forbes TOP 10 najvplyvnejších influencerov. Dnes je najoceňovanejším slovenským travel blogerom. Pritom všetko, čo dosiahol, odštartoval celkom bežný koníček  –  cestovanie.

Milan Bardún alias Milan bez mapy
Inšpiratívne na Milanovom príbehu je najmä to, že sa jeho hobby postupne premenilo na plnohodnotnú prácu. Mnohí úspešní podnikatelia začínali podobne. Z Milana sa tak stal digitálny nomád a svoj blog premenil na platformu, ktorá mu umožňuje cestovať po svete a zároveň zarábať. Venuje sa písaniu článkov, tvorbe videí, spolupracuje s cestovnými kanceláriami a známymi značkami. Prednáša o tom, ako si vybudovať kariéru v online priestore – svoje nápady si nenecháva pre seba a informácie, o ktoré sa delí s verejnosťou, sú pre menej skúsených cestovateľov veľmi užitočné. Jeho blog tým získava aj edukatívny charakter. 

Autenticita predáva

