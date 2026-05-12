Bozkom s o 31 rokov mladším študentom všetkých šokovala. Slávna vdova teraz vyšla s pravdou von

Katka Žbirková vyjavila pravdu o novej láske.
Katka Žbirková vyjavila pravdu o novej láske. — Foto: Instagram @ katezbirkova

Vdova po legendárnom spevákovi vyvolala pred časom na sociálnych sieťach poriadny rozruch.

Keď na prvého mája zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti záber, ako sa pod orgovánom vášnivo bozkáva s vysokým pohľadným mladíkom, okamžite tým medzi fanúšikmi a verejnosťou vyvolala búrlivé reakcie. Reč je o vdove po legendárnom slovenskom spevákovi Miroslavovi "Mekym" Žbirkovi Kateřine, ktorá romantickým záberom s výrazne mladším mužom všetkých prekvapila, keďže viacerí sa domnievali, že ide o jej novú známosť. Ako však informuje portál Extra.cz, ktorý cituje Život, Katka Žbirková teraz o vzťahu medzi ňou a mladíkom povedala skutočnú pravdu.

Akoby to bolo včera

Od smrti Miroslava Žbirku uplynie v novembri už päť rokov a vdova po spevákovi Katka Žbirková priznala, že manžel jej aj dnes stále veľmi chýba. „Myslím si, že sa to nikdy nezmení. Žiadnych päť rokov. Je to, ako keby to bolo včera,“ priznala, no dodala, že sa snaží pokračovať vo svojom živote. „Ja som človek, ktorý sa pozerá dopredu, ktorý sa snaží byť aktívny, a to ma zachraňuje,“ vysvetlila v rozhovore pre portál Extra.cz manželka hudobnej legendy, ktorá sa po Mekyho smrti zamerala na prácu a na svoje dve deti - syna Davida a dcéru Lindu.

Katka Žbirková je zdá sa, po piatich rokoch od smrti Mekyho, znovu zamilovaná.
„Robím manažérku, ale zároveň organizujem aj koncerty Symphonic Night Miro Žbirka, kde tá jeho hudba stále žije. Snažím sa udržiavať ten jeho odkaz,“ dodala ďalej Katka Žbirková, ktorá so svojím manželom prežila viac ako 34 rokov a spolu ich držala aj jedna zásadná vec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bozk spod orgovánu

„Meky mal strašný zmysel pre humor a aj v tých najdramatickejších situáciách z nich dokázal vykorčuľovať nejakým fórom. A to nás držalo tak dlho spolu,“ prezradila známa česká vdova, po ktorej boku sa však od Mekyho smrti oficiálne neobjavil žiadny nový muž, ako však ale dávnejšie priznala, novému vzťahu sa nebráni.

Katka Žbirková si zaspomínala na Mekyho.
„Určite som schopná otvoriť srdce,“ naznačovala pred časom Katka Žbirková, ktorá si po svojom boku vedela predstaviť nového partnera. Bližšie informácie ale poskytnúť nechcela. „Ale či je láska alebo nie, tak to nebudem prezrádzať,“ zatvárila sa tajomne a dodala: „Ja myslím, že je to taký môj súkromný život, ktorý určite nebudem vyťahovať.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veľké prekvapenie však prišlo na prvého mája, keď Katka na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila záber s vysokým mladíkom v okuliaroch a ich spoločný vášnivý bozk pod rozkvitnutým orgovánom. K tomu pridala aj popis, ktorý odkazuje na tradíciu všetkých zamilovaných, ktorí sa v tento deň bozkávajú pod kvitnúcou čerešňou.

