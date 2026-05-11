Šnupala pervitín a slávnej mame kradla peniaze. Rebelku Agátu Hanychovú zachránil až veľkorysý Miroslav
Pobláznil ju starší miliardár, no po 14 dňoch vytriezvela.
„Stretli sme sa na akcii. On sa práve rozvádzal a ja som si myslela, že umrie,“ priznala po rokoch Agáta Hanychová o mužovi, ktorý vraj napokon vyliečil jej dušu. Ich príbeh pritom nepripomína romantický film so šťastným začiatkom, ale skôr jazdu na horskej dráhe plnú rozchodov, škandálov, búrlivých vzťahov aj návratov. Influencerka, ktorá ako tínedžerka bojovala s drogami a neskôr plnila titulky bulváru, dnes tvrdí, že až po boku Miroslava našla pokoj, po ktorom celý život túžila.
Pervitín si nepichala
Narodila sa do sveta, v ktorom bolo normálne, že pred ich domom stáli paparazzi. Agáta Hanychová je dcérou českej herečky Veroniky Žilkovej, ktorá sa starala o šesť detí – štyri biologické a dve pestúnske. „Moja mama mala vždy nejakého partnera, ale napriek tomu celú domácnosť a všetko okolo ťahala sama, ako samoživiteľka. Mama nikdy nechodila pre ranu ďaleko a museli sme makať,“ spomínala v podcaste Čestmíra Strakatého Agáta, ktorá vraj už ako päťročná musela vedieť navariť pre celú rodinu. Tvrdá výchova doma nefungovala a z najstaršej dcéry veľmi rýchlo vyrástla rebelka, ktorá plnila titulky bulvárnych novín. Otvorene priznala aj to, že ako 15-ročná brala pervitín.
„Pervitín som si nepichala, ,len‘ som šnupala. Schudla som asi desať kíl. Doma som stále hrala divadlo, ako neznášam drogy,“ písala vo svojej knihe Diagnóza: Rebelka o období, ktoré trvalo vyše pol roka. Keď potrebovala peniaze na drogy, nenápadne si vraj brala mamine karty. „Neprišla na to, lebo sa staval dom a peniaze sa točili. Keď bolo po všetkom, tak som jej to povedala,“ spomínala Agáta Hanychová, ktorá si neskôr musela ukradnuté peniaze odpracovať v krčme, kde škrabala zemiaky. Zo závislosti sa dostala až v momente, keď jej drogovanie spôsobilo ťažký zápal pľúc, pre ktorý skončila v nemocnici.
Traja muži
„Mama si ma priviazala k ruke, aby som neutiekla. Lenže ja som už vtedy bola v takom stave, že som ani utekať nechcela,“ priznala Hanychová, ktorá je mame vďačná za mnohé. Zdedila vraj po nej hyperaktivitu, schopnosť spať štyri hodiny a nebyť unavená, no aj jednu menej pozitívnu vec – šťastie na mužov. „To je ten istý príbeh. Naše vzťahy nevychádzajú, tie zlé vzťahové vzorce sa stále opakujú,“ povedala otvorene. Agáta Hanychová má tri deti s troma rôznymi mužmi a priznala, že len jeden z nich jej vyliečil dušu.