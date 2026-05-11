Moderné záhrady a priestory pri dome si vyžadujú riešenia, ktoré spájajú funkčnosť, estetiku a odolnosť. Majitelia domov, pozemkov či terás sa často stretávajú s problémom ochrany priestoru pred rozmarmi počasia, organizácie náradia a vybavenia, ako aj s možnosťou predĺženia pestovateľskej sezóny. Meniace sa poveternostné podmienky, intenzívne slnečné žiarenie či náhle zrážky spôsobujú, že bežné skladovanie vecí v garáži alebo vonku nie vždy stačí. Práve potreby zákazníkov – ochrana, poriadok a komfort používania priestoru – sa stali východiskom pre vznik značky CoverTech.
Čo je CoverTech a čomu sa venuje
CoverTech je vlastná značka poľskej spoločnosti Garden Way, ktorá ponúka produkty pre dom a záhradu reagujúce na reálne potreby používateľov. Jej portfólio zahŕňa záhradnú architektúru, ochranu pred dažďom, snehom a slnkom, ako aj funkčné riešenia pre využitie priestoru. Produkty CoverTech podporujú každodenné aktivity v záhrade aj realizáciu záhradkárskych záľub. Skleníky umožňujú predĺžiť pestovateľskú sezónu, zastrešenia terás a striešky nad dverami chránia pred nepriaznivým počasím a altánky či prístrešky poskytujú pohodlné miesto na skladovanie vecí alebo oddych.
Čo CoverTech predáva
Ponuka CoverTech zahŕňa širokú škálu produktov, medzi ktoré patria záhradné skleníky, zastrešenia terás a vstupov, altánky, garážové prístrešky, striešky nad dvere, plastové domčeky, záhradné skrine a kryty na odpadkové koše. Tieto produkty pomáhajú usporiadať priestor a chrániť ho pred poveternostnými vplyvmi.
Záhradné skleníky CoverTech
Skleníky CoverTech kombinujú odolnosť hliníka a polykarbonátu s premysleným dizajnom, ktorý uľahčuje celoročné pestovanie rastlín. Doplnkové príslušenstvo, ako police, stoly či otvárače okien, umožňuje prispôsobiť ich individuálnym potrebám záhradkára.
Zastrešenia terás CoverTech
Zastrešenia CoverTech robia z terasy alebo balkóna pohodlný priestor bez ohľadu na počasie. Vďaka nim možno tráviť čas na čerstvom vzduchu bez obmedzení a konštrukcia sa hodí tak do súkromných záhrad, ako aj do komerčných priestorov.
Altánky a garážové prístrešky CoverTech
Altánky a prístrešky CoverTech predstavujú praktické riešenie pre každú záhradu – môžu slúžiť ako miesto na uskladnenie vybavenia, ochranu auta alebo priestor na oddych. Ich stabilná konštrukcia spája funkčnosť s estetikou.
Striešky nad dvere CoverTech
Striešky nad dvere značky CoverTech chránia vstupy pred dažďom a slnkom a zároveň dodávajú budovám elegantný vzhľad. Sú navrhnuté tak, aby sa hodili k rôznym architektonickým štýlom a uľahčovali každodenné používanie vstupu.
Plastové domčeky, záhradné skrine a kryty na koše
Plastové domčeky, záhradné skrine a kryty na koše CoverTech tvoria ucelený rad riešení na udržiavanie poriadku okolo domu a v záhrade. Plastové domčeky ponúkajú praktický priestor na uskladnenie náradia a príslušenstva. Záhradné skrine umožňujú jednoducho usporiadať sezónne vybavenie. Kryty na koše zase pomáhajú skryť odpadové nádoby a zabezpečujú upravený vzhľad záhrady.
Garden Way – poľská spoločnosť stojaca za značkou CoverTech
Garden Way je poľská firma, ktorá stojí za vývojom a distribúciou vlastných značiek vrátane CoverTech, Store Boss, Jump Hero a Garden Point. Produkty týchto značiek vznikajú na objednávku spoločnosti Garden Way a všetky procesy – od návrhu až po výber materiálov – sú riadené podľa jej smerníc, čo umožňuje udržiavať jednotné štandardy kvality a funkčnosti.
Na Slovensku sú produkty vlastných značiek Garden Way dostupné výhradne v oficiálnom internetovom obchode gardenway.sk, ktorý slúži ako jediný maloobchodný predajný kanál pre koncových zákazníkov. Vďaka tomuto modelu môže spoločnosť zabezpečiť nielen vysokú kvalitu ponúkaných riešení, ale aj plnú kontrolu nad dostupnosťou a zhodou produktov s očakávaniami zákazníkov.
Obchod gardenway.sk – jediný predajný kanál na Slovensku
Na Slovensku sú produkty značky CoverTech dostupné výhradne v obchode gardenway.sk, ktorý patrí spoločnosti Garden Way. Tento obchod je lídrom v predaji záhradnej architektúry, záhradných domčekov a záhradného nábytku. Vysoké hodnotenia zákazníkov a pozitívne recenzie na platformách ako Trustpilot potvrdzujú jeho dôveryhodnosť a kvalitu služieb. Ide o jediné miesto, kde je možné zakúpiť kompletnú ponuku CoverTech so zárukou súladu s návrhmi a štandardmi značky.
Zhrnutie
Značka CoverTech ponúka komplexné riešenia pre dom a záhradu, ktoré spájajú funkčnosť, odolnosť a estetiku. V jej portfóliu sa nachádzajú skleníky, zastrešenia terás a vstupov, altánky, garážové prístrešky, striešky nad dvere, plastové domčeky, záhradné skrine a kryty na odpadkové koše, ktoré reagujú na potreby ochrany priestoru, podpory pestovania rastlín a udržiavania poriadku. Produkty CoverTech sa osvedčia v malých aj veľkých priestoroch a zabezpečujú pohodlie, bezpečnosť a usporiadané okolie.