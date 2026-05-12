Obľúbili si ho aj ľudia bez kondície. Japonský trend mení pohľad na chudnutie aj zdravý životný štýl
Nepotrebujete drahé stroje ani trénera.
Mnohí to poznajú až príliš dobre. Človek si povie, že začne viac myslieť na svoje zdravie, no predstava preplnenej posilňovne či vyčerpávajúceho behu ho rýchlo odradí. Niekoho limituje kondícia, iného boľavé kolená alebo jednoducho nedostatok energie po dlhom dni. Aj preto si čoraz viac ľudí hľadá spôsob pohybu, ktorý nebude pôsobiť ako trest.
Práve preto sa do popredia dostáva trend z Japonska, ktorý si získava popularitu po celom svete. Nevyžaduje si drahé vybavenie ani hodiny cvičenia, no podľa odborníkov môže pomôcť pri spaľovaní tukov, zlepšení kondície aj podpore zdravia srdca. Ako informuje portál tvnoviny.sk, jeho účinky potvrdzujú aj viaceré výskumy.
Jednoduchý princíp
Japonský spôsob chôdze stojí na striedaní rýchlejšej a pomalšej chôdze v presne určených intervaloch – tri minúty jedno a tri minúty druhé tempo. Práve v tom spočíva jej sila.
Denník Bild vysvetľuje, že človek počas rýchlej fázy kráča tak intenzívne, aby sa mu už nerozprávalo úplne pohodlne. Následne tempo spomalí a niekoľko minút ide uvoľnene. Tento cyklus sa opakuje viackrát za sebou a celý tréning trvá približne pol hodinu.
Podľa ortopedického chirurga, doktora Thomasa Schneidera, môže mať takýto pohyb výrazný vplyv na zdravie. „Medzi potenciálne výhody intervalovej chôdze patrí zníženie hladiny cukru v krvi, čo zároveň znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení,“ zdôrazňuje.