Synova hokejová kariéra naberá na obrátkach, Zlatica a Patrik Švajdovci kvôli nemu pendlujú medzi krajinami
Známy moderátorský pár si aktuálne prechádza veľkou životnou zmenou.
Aby podporili rozbiehajúcu sa hokejovú kariéru svojho syna Lea, svoj čas momentálne delia medzi dve krajiny. Dlhoročné moderátorské tváre Televízie Markíza Zlatica Švajdová Puškárová a Patrik Švajda si v živote prechádzajú veľkou zmenou, ako totiž moderátorka prezradila v rozhovore pre Život, keďže ich syn začal hrávať hokej vo Švédsku, pravidelne tam za ním dochádzajú. Podľa Zlaticiných slov sa však na to nepozerajú ako na záťaž, ale našli si v lietaní a cestovaní zaľúbenie.
Nevnímali to ako obetu
Starší syn Zlatice a Patrika Leonard, ktorý sa narodil vo februári 2010, začal hrávať hokej už v štyroch rokoch. „A odvtedy sa, viac-menej podobne ako iní chlapci, ktorí milujú hokej, nezastavil. Najskôr hrával za Slovakia talents, neskôr sa hokejovo rozvíjal v HK Nitra. Keďže sme žili a pracovali v Bratislave, pomaly každý deň sme v rôznych formáciách, ale najviac Paťo, točili Nitru, čakali pred štadiónom a často sa rýchlo vracali večer do správ. Okrem toho navštevoval rôzne kempy, turnaje… ,“ hovorí o synových hokejových začiatkoch Zlatica Švajdová Puškárová s tým, že s hokejom precestovali kus sveta.
„Nikdy sme to však nevnímali ako obetu, skôr ako príležitosť stráviť zmysluplný čas s deťmi. Okolo chlapcov sme vytvorili vzácnu partiu aj my rodičia, takže spolu prežívali pekné športové detstvo,“ uviedla ďalej moderátorka, ktorej syn napokon vlani septembri odišiel rozvíjať svoju športovú kariéru do prestížneho švédskeho klubu.