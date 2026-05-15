Študenti robia pri letných brigádach tú istú chybu, varujú odborníci. Dôležitejšie než peniaze je niečo iné

Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Rozhodujúca by nemala byť výška odmeny.

Máj a jún sú pre mnohých študentov obdobím, keď okrem skúšok či uzatvárania známok riešia aj inú otázku – kde si cez leto privyrobiť. Niektorí chcú odložiť peniaze na dovolenku, iní pomôcť doma alebo si našetriť na školu. Práve v tomto období však odborníci upozorňujú, že pri výbere brigády by mladí ľudia nemali pozerať iba na hodinovú mzdu. Jedna letná skúsenosť im totiž môže pomôcť oveľa viac, než si myslia.

Ako informuje portál Startitup, podľa odborníčky Jitky Kouby totiž brigády dávno nie sú iba spôsobom, ako si počas prázdnin zarobiť pár stoviek eur. Pre mnohých študentov predstavujú prvý kontakt s pracovným prostredím a zároveň príležitosť ukázať sa budúcim zamestnávateľom. Firmy si počas leta často všímajú mladých ľudí, ktorí majú chuť pracovať, dokážu fungovať v kolektíve a rýchlo sa učiť.

Prvý kontakt s prácou

Práve letné mesiace bývajú pre mnohých mladých ľudí obdobím, keď prvýkrát zažijú pracovné povinnosti, zodpovednosť či pravidelný režim. Aj krátkodobá brigáda môže ukázať, ako človek komunikuje, či chodí načas alebo ako zvláda nové situácie.

„Pre študentov tak môže brigáda znamenať nielen dôležitú pracovnú referenciu, ale aj skúsenosť s firmou, ku ktorej sa neskôr možno vrátia,“ hovorí odborníčka.

Na Slovensku je pritom aktuálne takmer 124-tisíc voľných pracovných miest a viac ako 50-tisíc z nich je vhodných aj pre absolventov. Aj preto môže byť letná brigáda prvým krokom k stabilnejšej práci v budúcnosti.

Kto čaká, môže prísť neskoro

Mnohí študenti podľa odborníkov opakujú každý rok rovnaký scenár. Brigádu začnú hľadať až v momente, keď sa skončí škola a začnú prázdniny. V tom čase však bývajú tie najzaujímavejšie ponuky už dávno obsadené. Výhodu tak majú tí, ktorí reagujú skôr a nezostanú čakať na poslednú chvíľu.

Najviac príležitostí býva tradične v gastre, cestovnom ruchu, hoteloch či maloobchode a to už počas apríla a mája. Brigádnikov hľadajú aj sklady, logistické firmy alebo organizátori letných podujatí a táborov. Študenti tak môžu pracovať napríklad v kaviarňach, reštauráciách, na recepciách či v zákazníckom servise.

Pozor, nie je to iba o výplate

