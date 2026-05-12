Rodiť začala na hokeji, trvalo to 30 hodín. Nikola Weiterová žije s Georgeom, ktorého očarila v kasíne
Bývalá fitnesska žije už 12 rokov v Spojených štátoch amerických.
„Žijeme ako manželia, chýba nám akurát ten papier,“ hovorí s úsmevom Nikola Weiterová, keď spomína vzťah so svojím americkým partnerom Georgeom. Dcéra legendárneho slovenského speváka Otta Weitera sa pred viac ako desiatimi rokmi rozhodla odísť zo známeho prostredia za veľkú mláku, aby si tam splnila svoj športový sen.
Život za oceánom si však musela vybudovať doslova od nuly - bez podpory rodiny a známostí. Niekdajšia fitnesska sa však tejto výzvy nezľakla a v Las Vegas sa z nej stala úspešná veterinárna technička. Šťastie sa však na ňu usmialo aj v súkromí, keď v jeden večer sa do nej v divadle v kasíne zapozeral Američan George. Harmonický pár tvoria už šesť rokov a svoju lásku korunovali aj spoločnou dcérkou Novou, ktorá sa na svet začala hlásiť tak trochu netradične - počas hokejového zápasu na zimnom štadióne.
Možnosti a anonymita
Rodáčka z Bratislavy sa narodila do športovo-muzikálnej rodiny, jej otcom je totiž známy spevák Otto Weiter a mama Renáta zase reprezentovala Československo v basketbale. Ako ďalej píše portál Netky.sk, Nikola sa vydala v maminých šľapajach a športu sa začala venovať už v detstve - hrala tenis, basketbal, jazdila na koni, skúšala gymnastiku, balet aj tanec, až napokon skončila pri fitnesse, prostredníctvom ktorého sa dostala do Ameriky.
„Do USA ma priviedol fitness a súťaženie. Ako prvá európska profesionálna bikini fitness pretekárka som nemala v Európe súťaže, ktorých by som sa mohla zúčastniť. Začala som teda chodiť do Ameriky. Páčilo sa mi, akí sú tu ľudia milí, prihovárajú sa, mala som pocit, že všetko je tu jednoduchšie, viac možností a najmä anonymita,“ spomínala na svoje začiatky za veľkou mlákou v rozhovore pre portál Najmama.sk Nikola Weiterová, ktorá do USA odišla pred viac ako desiatimi rokmi.
Bez známostí a rodiny
Začiatky na druhom konci sveta však neboli pre Nikolu ani zďaleka jednoduché, bez podpory rodiny, známostí či znalosti jazyka si všetko musela vybudovať doslova od nuly. „Bolo to nové, bola to výzva. Tých som sa ja nikdy nebála. Najťažšie bolo odlúčenie od rodiny - od mojej maminy a starých rodičov,“ priznala ďalej v rozhovore Nikola Weiterová, ktorá deväť rokov bojovala aj o získanie amerického občianstva.
„Imigrácia nie je sranda. Amerika má jedny z najťažších pravidiel na získanie zelenej karty a následne občianstva. Bojovala som o to naozaj deväť rokov, občianstvo som dostala v roku 2024 po desiatkach tisíc dolárov minutých na právnikov, papiere, žiadosti, dokazovanie príjmu, platenie daní a úplne čistý osobný záznam - nemala som ani parkovaciu pokutu,“ vysvetlila niekdajšia fitnesska, ktorá v USA vyštudovala aj vysokú školu a stala sa z nej úspešná veterinárna technička.