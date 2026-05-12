Rodiť začala na hokeji, trvalo to 30 hodín. Nikola Weiterová žije s Georgeom, ktorého očarila v kasíne - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Rodiť začala na hokeji, trvalo to 30 hodín. Nikola Weiterová žije s Georgeom, ktorého očarila v kasíne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Tanečníčka Mirka Kosorínová so Števom Skrúcaným / V súčasnosti

Dostala dupkáčika a po 20 rokoch starne prirodzene. Tanečníčka Mirka Kosorínová nikdy nezišla z cesty

Mana s Ajou a ich šunková nátierka.

Hodí sa, keď doma nie je dosť šunky pre všetkých. Mana s Ajou našli recept na nátierku ako od babičky

Pacient nula a loď smrti

Hantavírus mohol chytiť na mieste, kam sa ľudia boja chodiť. Pacientom nula z lode smrti bol Holanďan Leo

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Tanečníčka Mirka Kosorínová so Števom Skrúcaným / V súčasnosti

Dostala dupkáčika a po 20 rokoch starne prirodzene. Tanečníčka Mirka Kosorínová nikdy nezišla z cesty

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Rodiť začala na hokeji, trvalo to 30 hodín. Nikola Weiterová žije s Georgeom, ktorého očarila v kasíne

Nikola Weiterová našla šťastie pri Georgeovi.
Nikola Weiterová našla šťastie pri Georgeovi. — Foto: Instagram @ nikolaweiterova

Bývalá fitnesska žije už 12 rokov v Spojených štátoch amerických.

„Žijeme ako manželia, chýba nám akurát ten papier,“ hovorí s úsmevom Nikola Weiterová, keď spomína vzťah so svojím americkým partnerom Georgeom. Dcéra legendárneho slovenského speváka Otta Weitera sa pred viac ako desiatimi rokmi rozhodla odísť zo známeho prostredia za veľkú mláku, aby si tam splnila svoj športový sen.

Život za oceánom si však musela vybudovať doslova od nuly - bez podpory rodiny a známostí. Niekdajšia fitnesska sa však tejto výzvy nezľakla a v Las Vegas sa z nej stala úspešná veterinárna technička. Šťastie sa však na ňu usmialo aj v súkromí, keď v jeden večer sa do nej v divadle v kasíne zapozeral Američan George. Harmonický pár tvoria už šesť rokov a svoju lásku korunovali aj spoločnou dcérkou Novou, ktorá sa na svet začala hlásiť tak trochu netradične - počas hokejového zápasu na zimnom štadióne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nikola Weiterova (@nikolaweiterova)

Možnosti a anonymita

Rodáčka z Bratislavy sa narodila do športovo-muzikálnej rodiny, jej otcom je totiž známy spevák Otto Weiter a mama Renáta zase reprezentovala Československo v basketbale. Ako ďalej píše portál Netky.sk, Nikola sa vydala v maminých šľapajach a športu sa začala venovať už v detstve - hrala tenis, basketbal, jazdila na koni, skúšala gymnastiku, balet aj tanec, až napokon skončila pri fitnesse, prostredníctvom ktorého sa dostala do Ameriky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nikola Weiterova (@nikolaweiterova)

„Do USA ma priviedol fitness a súťaženie. Ako prvá európska profesionálna bikini fitness pretekárka som nemala v Európe súťaže, ktorých by som sa mohla zúčastniť. Začala som teda chodiť do Ameriky. Páčilo sa mi, akí sú tu ľudia milí, prihovárajú sa, mala som pocit, že všetko je tu jednoduchšie, viac možností a najmä anonymita,“ spomínala na svoje začiatky za veľkou mlákou v rozhovore pre portál Najmama.sk Nikola Weiterová, ktorá do USA odišla pred viac ako desiatimi rokmi.

Manželia Weiterovci prežívajú aktuálne spokojný rodinný život.
Prečítajte si tiež: Lásku si prejavujú každý deň. Manželia Weiterovci prekonali predsudky a užívajú si spoločné šťastie

Bez známostí a rodiny

Začiatky na druhom konci sveta však neboli pre Nikolu ani zďaleka jednoduché, bez podpory rodiny, známostí či znalosti jazyka si všetko musela vybudovať doslova od nuly. „Bolo to nové, bola to výzva. Tých som sa ja nikdy nebála. Najťažšie bolo odlúčenie od rodiny - od mojej maminy a starých rodičov,“ priznala ďalej v rozhovore Nikola Weiterová, ktorá deväť rokov bojovala aj o získanie amerického občianstva.

„Imigrácia nie je sranda. Amerika má jedny z najťažších pravidiel na získanie zelenej karty a následne občianstva. Bojovala som o to naozaj deväť rokov, občianstvo som dostala v roku 2024 po desiatkach tisíc dolárov minutých na právnikov, papiere, žiadosti, dokazovanie príjmu, platenie daní a úplne čistý osobný záznam - nemala som ani parkovaciu pokutu,“ vysvetlila niekdajšia fitnesska, ktorá v USA vyštudovala aj vysokú školu a stala sa z nej úspešná veterinárna technička.

Nechcela zarábať tým, ako vyzerá

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Táto rastlina dokáže vyliečiť „choré budovy“ a nemusíte si ju takmer vôbec všímať: Dôvod, prečo by ste ju mali mať doma aj v práci!

Kto pozná tieto triky, celý rok nerieši upchaté umývadlo, mravce ani burinu: Toto dokáže lacná kuchynská soľ!

JAHODY v hrnci už roky nezaváram: Najjednoduchšie zaváranie v rúre a bez nálevu, tento nápad si zamilujete!

Burina a tráva na chodníku či terase? Už nikdy viac, pomôže jediná surovina z vašej kuchyne!

Plný hrniec

Banánová maškrta bez varenia, bez pečenia: Stačí 5 minút a máte najlepší dezert, robím ho aj pre návštevy!

Mega chutné tyčinky z jogurtu: Ostatné recepty na domáce tyčinky ruším, na tieto chrumkáče sa nechytajú!

JAHODY v hrnci už roky nezaváram: Najjednoduchšie zaváranie v rúre a bez nálevu, tento nápad si zamilujete!

Ak máte doma JAHODY, toto určite skúste: Úžasne chutný TROJFAREBNÝ koláč s vanilkovým krémom!

Zdravé tipy

Táto rastlina dokáže vyliečiť „choré budovy“ a nemusíte si ju takmer vôbec všímať: Dôvod, prečo by ste ju mali mať doma aj v práci!

Starý ČÍNSKY trik, ktorý vám vráti zdravie a pohyblivosť: Keď skúsite, čo dokáže technika prepletených prstov, budete to robiť každý deň!

Ženy, ak sa u vás začnú objavovať kŕčové žily, urobte to čo najskôr: Toto na ne zaberá najlepšie a je to čistá príroda!

Toto povedzte každému, koho trápi vypadávanie vlasov a pomalý rast: Overené, odskúšané – stokrát lepšie, ako drahé masky z obchodu!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…