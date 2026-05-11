Keď prvýkrát ochutnal halušky, chcel sa vrátiť domov. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi
Keď prvýkrát ochutnal halušky, chcel sa vrátiť domov. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi

Foto: Promo fotografie filmu Fontána pre Zuzanu 2 (Intersonic); Instagram - ibi.maiga

„Na Slovensku som zažil dobré aj zlé. Naučil som sa tam byť človekom,“ povedal otvorene Ibi Maiga, ktorý si získal srdcia mnohých Slovákov. Hoci sa narodil v horúcom Mali, práve u nás našiel druhý domov. Keď sa po rokoch vrátil do rodnej krajiny, aby zachránil svoju milovanú pred dohodnutým sobášom, netušil, že sa začne nový príbeh plný emócií, rozhodnutí a skúšok. Dnes o tom hovorí s pokorou a úsmevom ako o ceste, ktorá ho naučila, čo v živote skutočne stojí za to.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syn skromného pána

„Pre mňa nie je väčší hrdina, ako je môj otec. Vďaka nemu som tým, kým som,“ prezradil na YouTube Ibi Maiga, ktorý sa narodil v Mali do mnohopočetnej rodiny. Keďže jeho otec, ktorému nepovedal inak ako „baba“, mal tri ženy, Ibi mal dohromady až 18 súrodencov a všetkých vraj považuje za svojich vlastných. „Vychovávali nás doma. Neexistovalo, aby sme urobili nejaké veľké prešľapy. Ihneď sme dostali bitku,“ spomínal.

Jeho otec bol významným politikom a napriek moci, ktorú mal, bol vraj vždy veľmi skromný. „Držal sa pri zemi a nikdy nedával najavo, že on je pán. V meste, kde bol guvernérom, si ho tak obľúbili, že keď mu zomrela prvá manželka, tak mu našli miestnu dievčinu, nech si ju zoberie za ženu. A to bola moja matka,“ prezradil Ibi, ktorý bol prvým synom svojho otca a aj preto dostal to najlepšie možné vzdelanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvé bryndzové halušky

„Vo Francúzsku, kde som skončil gymnázium, som sa na vysokú školu nedostal, lebo tam uprednostňujú domácich. Otec sa potom rozhodol, že mi bude platiť školu. A keďže vo východnom bloku boli školy lacnejšie, vybrali sme Slovensko,“ vravel pre denník SME príhodu, ako sa dostal prvýkrát na Slovensko. „Bol to pre mňa trochu šok – v živote som nevidel toľko bielych ľudí pohromade. Viezol som sa v električke a všetci boli bieli. Oni pozerali na mňa, ja na nich,“ smial sa. Z novej krajiny mal rešpekt, obavy a dodnes si pamätá, aký to bol pocit, keď mu našinci dali ochutnať našu národnú špecialitu.

